POL-BI: Betrunken, unter Drogen und ohne Versicherung

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Donnerstag, 27.06.2024, brachen Unbekannte in einen Kiosk an der Ziegelstraße, in Höhe Walkenweg, ein. Sie entkamen mit ihrer Beute in eine unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter zwischen 23:30 Uhr am Mittwoch, 26.06.2024, und 08:30 Uhr am Donnerstag, 27.06.2024, gewaltsam ...

