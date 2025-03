POL-NOM: Unter Betäubungsmitteleinfluss ein Kraftfahrzeug geführt

Uslar (ots) - Uslar, (go), Eichhagen, Donnerstag, der 13.03.2025, 11:00 Uhr Eine 44- jährige PKW Fahrerin aus Uslar übersah beim Ausparken eine 77- jährige PKW Fahrerin, ebenfalls aus Uslar, welche verkehrsbedingt mit ihrem PKW am Fahrbahnrand hielt. Es kam zum Zusammenstoß und an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: 05571/92600 ...

