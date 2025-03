Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wechselfallenbetrug in Lebensmittelgeschäft

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) Samstag, 08.03.2025; 19:30 Uhr

Am Samstagabend, den 08.03.2025, wechselte ein bislang noch unbekannter Täter bei dem Kassierer eines Lebensmittelmarktes am Hubeweg mehrere 100 Euro-Scheine in 50 Euro-Scheine. Im weiteren Verlauf wollte dieser aber die Geldscheine dann doch wieder zurück wechseln. Zum Kassenabschluss stellte der Kassierer einen Fehlbestand von 450,- Euro fest. Die Polizei Einbeck hat ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 05561-31310 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell