FW-SE: Brand eines Reifenhandels in Bad Segeberg

Brand eines Reifenhandels in Bad Segeberg

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstagmittag, dem 20.02.2025, meldeten mehrere Anrufer über den Notruf bei der Kooperativen Regionalleitstelle West gegen 12:29 Uhr ein Feuer in einem Reifenhandel in der Rosenstraße in Bad Segeberg. Diese alarmierte anhand der Meldungen mit dem Einsatzstichwort "FEU" (Feuer, Standard) die Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg. Bereits auf der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte war die Rauchentwicklung zu sehen. Eine Rauchsäule war weit über die Stadtgrenze sichtbar. Aufgrund dessen erhöhte der Gruppenführer des ersten Löschfahrzeuges während der Anfahrt zur Einsatzstelle das Einsatzstichwort auf "FEU 2" (Feuer, zwei Löschzüge) und alarmierte somit die gesamte Feuerwehr Bad Segeberg.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Halle bereits im Vollbrand. Das Feuer drohte aufgrund der starken Ausbreitung auf angrenzende Gebäude überzugreifen, so dass sofort mit einem massiven Wassereinsatz mit dem Dachmonitor des Löschfahrzeuges sowie handgeführten Strahlrohren zwei Riegelstellungen zum direkt angrenzenden Wohnhaus sowie einer weiteren größeren Garage aufgebaut wurde. Das Haus wurde zwar stark beschädigt, konnte aber, wie die Garage, durch dieses schnelle Handeln gerettet werden. Um weitere Atemschutzgeräteträger an der Einsatzstelle vorzuhalten, wurde das Einsatzstichwort von dem Einsatzleiter auf "FEU 3" (Feuer, drei Löschzüge) erhöht und die Freiwillige Feuerwehr Wahlstedt mit einer weiteren Drehleiter, sowie die Feuerwehren Stipsdorf, Klein Gladebrügge, Wittenborn, Geschendorf, Klein Rönnau und Fahrenkrug alarmiert.

Die Brandbekämpfung wurde mit mehreren handgeführten Strahlrohren im vorderen- und rückwärtigen Bereich durchgeführt. Ein Innenangriff war nicht mehr möglich. Im Einsatzverlauf wurden regelmäßig die angrenzenden Gebäudedächer kontrolliert. Hierzu wurden Teile der Dachflächen mit Trupps unter Atemschutz teilweise geöffnet und mit der Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert. Ebenso wurde das angrenzende Flachdach des Büros mit weiteren Trupps geöffnet und Glutnester abgelöscht. Um die brennenden Reifenteile auseinanderzuziehen wurde ein Teleskoplader eines ortsansässigen Unternehmen genutzt. Ein umfangreicher Einsatz mit Löschschaum war nötig, um die Reifenteile abzulöschen. Für die Dekontamination der Einsatzkräfte wurde der ABC-Zug des Kreises Segeberg hinzugezogen. Die Drohne der Technischen Einheit des Kreises Segeberg lieferte permanent anhand der integrierten Wärmebildkamera einen Blick aus der Vogelperspektive auf etwaige Brandstellen. Durch den Fachberater des THW wurde die Gebäudestruktur beurteilt. Das Gebäude ist einsturzgefährdet. Das angrenzende Bürogebäude sowie die Werkstatt brannten komplett aus.

Der Verpflegungszug Nord des DRK SEG Segeberg verpflegte während des Einsatzes die Einsatzkräfte mit warmen und kalten Getränken sowie Snacks.

In der Spitze waren knapp 120 Einsatzkräfte mit ca. 40 Atemschutzgeräteträger am Einsatz beteiligt. Um 15:55 Uhr wurde der Rettungsleitstelle "Feuer aus" gemeldet. Umfangreiche Nachlöscharbeiten folgten. Ebenso war eine umfangreiche Reinigung der kontaminierten Gerätschaften sowie Schläuche notwendig, so dass sich der Einsatz noch bis in die Abendstunden zog.

Während des Einsatzes wurden zwei Personen verletzt. Diese wurden dem Rettungsdienst zur Sichtung zugeführt und konnten ohne Transport in ein Krankenhaus wieder entlassen werden.

Die Polizei hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

Seitens der Feuerwehr können keine Angaben zur Brandursache und Schadenshöhe gemacht werden.

Eingesetzte Kräfte:

Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg Freiwillige Feuerwehr Wahlstedt Freiwillige Feuerwehr Stipsdorf Freiwillige Feuerwehr Klein Gladebrügge Freiwillige Feuerwehr Fahrenkrug Freiwillige Feuerwehr Wittenborn Freiwillige Feuerwehr Geschendorf Freiwillige Feuerwehr Klein Rönnau ABC-Zug des Kreises Segeberg THW Bad Segeberg: Fachberater Technische Einheit des Kreises Segeberg mit Drohne DRK Segeberg und SEG Segeberg Verpflegungszug Nord Kreisfeuerwehrverband Segeberg: 2 Pressesprecher und Rufbereitschaft Kreisfeuerwehrzentrale mit Wechselladerfahrzeug Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein: 2 RTW, ein Notarzteinsatzfahrzeug, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst Energieversorger Strom und Gas Bürgermeister Bad Segeberg Polizei Segeberg und Pinneberg

