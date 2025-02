Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Feuer in der Grundschule in Schmalfeld

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Schmalfeld (ots)

Am gestrigen Dienstagabend, dem 18.02.2025, wurde der Kooperativen Regionalleitstelle West in Elmshorn gegen 21:24 Uhr ein Feuer in der Grundschule in Schmalfeld gemeldet.

Laut Anrufer sollen bereits die Flammen aus dem Dachbereich schlagen. Daraufhin wurden die Feuerwehren Schmalfeld, Struvenhütten, Nützen/Kampen sowie Hasenmoor mit dem Stichwort "FEU G" (Feuer, größer Standard) in die Schulstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte es im rückwärtigem Bereich der Schule massiv unter einem Vordach. Um weitere Einsatzkräfte zu alarmieren wurde das Einsatzstichwort auf "FEU 2" (Feuer, zwei Löschzüge) erhöht und die Freiwillige Feuerwehr Kaltenkirchen mit einem Hubrettungsfahrzeug zur Einsatzstelle alarmiert.

Aufgrund der entstandenen Hitze am Gebäude, waren bereits einige Fenster geborsten, so dass die Flammen in das Gebäude schlugen. Ebenso hatte sich das Feuer bereits auf den Dachbereich des Vordaches ausgebreitet. Durch sofort eingeleitete Löschmaßnahmen im Innen- sowie im Außenbereich, konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Mithilfe des Teleskopmastes der Freiwilligen Feuerwehr Kaltenkirchen wurde das Dach in großen Teilen geöffnet, um weitere Glutnester abzulöschen und den Dachbereich zu kontrollieren. In der Spitze waren vier handgeführte C-Rohre und vier Trupps unter umluftunabhängigem Atemschutz im Einsatz. Für die anschließenden Nachlösch- und Belüftungsarbeiten wurden weitere Trupps unter Atemschutz eingesetzt.

Aktuell ist das Gebäude nicht nutzbar und nach Rücksprache mit der Schulleiterin wurde der heutige Schulbetrieb ausgesetzt.

Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr war mit rund 80 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

Seitens der Feuerwehr können keine Angaben zur Brandursache und Schadenshöhe gemacht werden.

Eingesetzte Kräfte:

Freiwillige Feuerwehr Schmalfeld Freiwillige Feuerwehr Nützen/Kampen Freiwillige Feuerwehr Struvenhütten/Hüttblek Freiwillige Feuerwehr Kaltenkirchen Freiwillige Feuerwehr Hasenmoor Amt Auenland Südholstein Amtswehrführung Kreisfeuerwehrverband Segeberg: zwei Pressesprecher, Rufbereitschaft mit Wechsellader Amt Auenland Südholstein Führungsgruppe Amt Auenland Südholstein Gefahrguterkundungseinheit Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein: Rettungswagen Deutsches Rotes Kreuz: zwei Fachberater Polizei Segeberg und Pinneberg

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Segeberg, übermittelt durch news aktuell