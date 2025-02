FW-SE: Feuer zerstört Scheune

Kreisfeuerwehrverband Segeberg

Rickling (ots)

Am späteren Freitagabend, dem 14.02.2025 kam es in Rickling zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Gegen kurz nach 20:25 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Rickling mit dem Einsatzstichwort "FEU K" (Feuer, kleiner als Standard) alarmiert, nachdem ein Notrufteilnehmer aus der Ferne eine Rauchentwicklung sowie Flammen vermeintlich an einem Baum wahrnahm.

Nachdem ein Kamerad der Freiwilligen Feuerwehr Rickling auf dem Weg zur Feuerwache war, sah dieser eine in Vollbrand stehende Scheune. Durch das Absetzten des Notrufes sowie der neuen Informationen, wurde durch den Leitstellendisponenten das Einsatzstichwort auf "FEU G" (Feuer, größer als Standard) erhöht.

Bereits auf der Anfahrt in der sogenannten "Lage auf Sicht" wurde durch den Gruppenführer des ersteintreffenden Löschfahrzeuges das Einsatzstichwort gegen 20:34 Uhr auf "FEU 2" (Feuer, zwei Löschzüge) erhöht und die Freiwillige Feuerwehr Fehrenbötel sowie der Drehleiterzug aus Trappenkamp nachgefordert.

Im Rahmen der Erkundung stellte dieser fest, dass eine zweigeschossige und ca. 10 x 30 Meter große Scheune, welche als Lagermöglichkeit genutzt wird, in voller Ausdehnung brannte. Menschen oder Tiere befanden sich nicht in der Scheune und waren auch zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Aufgrund der Lage des Brandobjektes sowie der damit verbundenen längeren Löschwasserversorgung wurde schließlich um 20:41 Uhr auf "FEU 3" (Feuer, drei Löschzüge) erhöht. Dies führte zur Nachalarmierung der Freiwilligen Feuerwehren aus Daldorf und Wahlstedt.

Im Rahmen der Stichworterhöhungen wurden die Drehleitern der Freiwilligen Feuerwehren Trappenkamp und Wahlstedt alarmiert. Die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Wahlstedt, konnte nach kurzer Bereitstellung am Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Rickling ohne Einsatz wieder einrücken.

Über drei Bohrbrunnen und einen Unterflurhydranten wurde die Wasserversorgung sichergestellt. Hierfür mussten die Einsatzkräfte Schläuche teils über mehrere hunderte Meter quer über Wiesen sowie an der Straße entlang legen.

Die Brandbekämpfung erfolgte in der Spitze mit drei handgeführten C-Strahlrohren, über das Wenderohr der Drehleiter aus Trappenkamp sowie den Dachmonitor des Tanklöschfahrzeuges aus Rickling. Um 21:59 Uhr konnte der Kooperativen Regionalleitstelle West gemeldet werden, dass das Feuer unter Kontrolle ist.

Da die Scheune mit einem Eternitdach gedeckt war, trugen alle beteiligten Einsatzkräfte mindestens eine FFP2-Maske zum Eigenschutz. Trotz der geringen Windbewegung und der Tatsache, dass der Rauch nahezu senkrecht aufstieg, wurde die Bevölkerung unter anderem über die Warn-App "NINA" informiert und gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen auszuschalten. Diese Warnung konnte um kurz nach 01:00 Uhr zurückgenommen werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Wahlstedt richtete einen überdachten Hygieneplatz ein, welcher den eingesetzten Atemschutzgeräteträgern bei Temperaturen um die -1°C die Möglichkeit gab, die kontaminierte Schutzkleidung abzulegen und gegen saubere Trainingsanzüge zu wechseln, sowie Hände und Gesicht zu waschen.

Um letzte Glutnester besser erreichen zu können, wurde nach Rücksprache mit dem Fachberater des THW ein Bagger angefordert.

Gegen 22:15 Uhr begannen die Kräfte der Feuerwehr mit dem Rückbau der Löschmaßnahmen, um Platz für den anrollenden Bagger zu schaffen. Dieser traf um kurz nach 23 Uhr an der Einsatzstelle ein und öffnete einen Teil der Fassade der Scheune, sodass die Feuerwehr mit gezielten Sprühstößen letzte Glutnester ablöschen konnte.

Insgesamt waren rund 90 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort.

Die Polizei hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Seitens der Feuerwehr können keine Angaben zur Brandursache, Schadenshöhe, Personalien oder Verletzungen der Betroffen gemacht werden.

Eingesetzte Kräfte:

Freiwillige Feuerwehr Rickling Freiwillige Feuerwehr Fehrenbötel Freiwillige Feuerwehr Wahlstedt Freiwillige Feuerwehr Daldorf Freiwillige Feuerwehr Trappenkamp Amt Boostedt-Rickling Amtswehrführung Kreisfeuerwehrverband Segeberg: Kreisbrandmeister, zwei Pressesprecher, Rufbereitschaft mit Wechsellader ABC-Zug Kreis Segeberg: Fachwart Gefahrgut Technisches Hilfswerk: OV Wahlstedt mit Fachberater, OV Eutin mit Fachgruppe Räumen Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein: Rettungswagen Deutsches Rotes Kreuz: Fachberater sowie Verpflegungszug Polizei Segeberg und Pinneberg

