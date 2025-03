Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nichtversichertes Kraftfahrzeug alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis geführt

Einbeck (ots)

Dassel, OT Markoldendorf (Kr.) Donnerstag, 13.03.2025; 15:25 Uhr

Am Donnerstagnachmittag, den 13.03.2025, kontrollierte eine Polizeistreife im Kleekamp in Markoldendorf, den Fahrer eines Pkw mit 45km/h Zulassung. Hierbei stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug aktuell nicht versichert ist und der 40jährige Fahrer aus Markoldendorf nicht im Besitz einer dafür erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem stellten die Beamten noch Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille. Gegen den Fahrer wurden dementsprechend mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet und diesem die Weiterfahrt mit führerscheinpflichtigen Kraftfahrzeugen gänzlich untersagt.

