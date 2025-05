PP Ravensburg: Unfallverursacher erliegt seinen Verletzungen

Landkreis Ravensburg (ots) - Leutkirch im Allgäu Brand in Lackiererei Noch unklar ist die Ursache eines Brandes in einer Lackiererei in Friesenhofen, zu dem am Montagmorgen Feuerwehr, Polizei und der Rettungsdienst ausgerückt sind. Nach turnusgemäßen Abgasuntersuchungen an der Heizanlage brach in einer der Lackierkabinen Feuer aus. Die örtlichen Wehrleute waren mit den folgenden Löscharbeiten bis nach 14 Uhr ...

