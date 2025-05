Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Eriskirch

Vier Autos in Verkehrsunfall verwickelt

Insgesamt vier Autos waren in einen Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der B 31 bei Eriskrich verwickelt. Ein 52 Jahre alter VW-Lenker fuhr auf seinem Weg Richtung Friedrichshafen gegen 7.45 Uhr einem vorausfahrenden Fiat einer 26-Jährigen auf, die verkehrsbedingt bremsen musste. Der Fiat wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen davorstehenden Renault geschoben, dieser prallte wiederum gegen einen VW Multivan vor ihm. Durch die Kollision wurde die 26-Jährige leicht verletzt. Sie wurde im Nachgang ärztlich versorgt. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von rund 12.000 Euro. Der Wagen des Unfallverursachers sowie der Renault wurden bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Zur Unfallaufnahme war die Bundesstraße kurzzeitig gesperrt.

Oberteuringen

Motorradfahrer zieht sich bei Sturz schwere Verletzungen zu

Schwerere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Sturz am Montagnachmittag auf der L 204 zwischen Hefigkofen und Urnau zugezogen. Der 58-Jährige verlor gegen 16:30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine, kam von der Fahrbahn ab und prallte nach einigen Metern gegen eine Schutzplanke. Ein Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An der Ducati entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 5.000 Euro.

Überlingen

Betrunkener mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Mit einer augenscheinlichen Totalfälschung wollte sich ein betrunkener Autofahrer ausweisen, der am frühen Dienstag bei einer Verkehrskontrolle seinen Führerschein vorzeigen musste. Der Wagen des zudem deutlich alkoholisierten Mannes fiel den Beamten in der Mühlenstraße auf, da er mit eingeschalteter Nebelschlussleuchte gefahren wurde. Bei der folgenden Kontrolle zeigte der 31-Jährige Anzeichen für eine deutliche Alkoholisierung. Laut einem Vortest hatte er 1,4 Promille intus. Den von ihm vorgezeigten ukrainischen Führerschein behielten die Beamten ein, genauso wie seinen Fahrzeugschlüssel. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Er musste die Polizei in ein Krankenhaus begleiten, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Sollte sich der Verdacht der Fälschung und der Trunkenheit bestätigen, hat der 31-Jährige mit entsprechenden strafrechtlichen Konsequenzen und dem Entzug der Fahrerlaubnis zu rechnen.

Überlingen

Kennzeichen gestohlen

Am Samstag zwischen 11 und 13.30 Uhr wurde das hintere Kennzeichen von einem auf dem Parkplatz am Bahnhof geparkten Auto gestohlen. Das Kennzeichen war an einem VW angebracht. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Autofahrerin durch Unfall verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin erlitten, die am Montag kurz vor 11 Uhr an einem Verkehrsunfall in der Straße "Zum Salm" beteiligt war. Die 65 Jahre alte Honda-Lenkerin befuhr die Straße von der Innenstadt in Richtung B 31, als ihr eine 72-Jährige in einem VW die Vorfahrt nahm. Diese kam aus der Straße "Zum Felchen" und hatte die Autofahrerin zu spät bemerkt. Die 65-Jährige wurde noch an der Unfallstelle medizinisch versorgt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro.

Uhldingen- Mühlhofen

Junge Frau belästigt

Zeugen sucht das Polizeirevier Überlingen, nachdem am Montagabend eine 21 Jahre alte Frau in der Alten Uhldinger Straße belästigt wurde. Die Frau war mit dem Fahrrad unterwegs, als ihr auf Höhe der Tennisanlagen ein etwa 40 bis 50 Jahre alter Mann auffiel, der sich augenscheinlich in die Hose fasste und masturbierte. Der Mann beobachtete die junge Frau dabei. Das Polizeirevier Überlingen hat zwischenzeitlich ein Strafverfahren wegen eines Sexualdelikts eingeleitet. Der Tatverdächtige soll etwa 170 bis 180 cm groß gewesen sein und habe ein weißes T-Shirt und eine kurze Hose getragen. Personen, die Hinweise auf den Mann geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 mit der Polizei in Überlingen in Verbindung zu setzen.

Meersburg

Polizeieinsatz in Wohngebiet

Mit mehreren Streifen und einem Schutzhund ist die Polizei am Montagnachmittag zu einem Wohnhaus im Stadtgebiet angerückt. Ein 42 Jahre alter Bewohner hatte im psychischen Ausnahmezustand nicht nur mit Beleidigungen und Bedrohungen, sondern auch mit Gegenständen um sich geworfen. Seine ebenfalls im Haus lebenden Eltern hatten aus Angst die Polizei verständigt. Da zudem davon ausgegangen werden musste, dass der Mann hochaggressiv gegen die Beamten vorgehen und zudem bewaffnet sein könnte, betrat die Polizei mit mehreren Einsatzkräften das Gebäude. Der Mann wurde bei der Durchsuchung des Hauses kontrolliert. Dabei beschlagnahmte die Polizei ein mitgeführtes Beil. Zudem fanden die Beamten in der Wohnung ein Arsenal an Messern und Macheten sowie eine Luftdruckwaffe. Außerdem entdeckten die Beamten eine größere Menge Cannabis sowie Marihuana-Pflanzen bei dem 42-Jährigen. Alle aufgeführten Gegenstände wurden einbehalten. Aufgrund seines Zustandes wurde der Mann in eine psychiatrische Facheinrichtung gebracht. Auf ihn kommt nun eine ganze Reihe von Strafverfahren zu.

Frickingen

Einbrecher unterwegs

Im Laufe des vergangenen Wochenendes waren Diebe in Bruckfelden unterwegs. Die Täter hebelten eine Terrassentüre auf der Rückseite eines Gebäudes in der Felderstraße auf und durchsuchten das Erdgeschoss nach Bargeld. Insgesamt nahmen sie mehrere hundert Euro an sich, bevor sie die Flucht ergriffen. Auch in andere Wohnhäuser in der Felderstraße und in der Straße "Zum Brückle" stiegen die Täter wohl ein und suchten nach schnellem Geld. Bisher scheint dort aber nichts entwendet worden zu sein. Besonders leichtes Spiel hatten die Täter an den Häusern, die nicht verschlossen waren. Aus diesem Anlass empfiehlt die Polizei: verschließen Sie ihre Haustüren, und ziehen Sie nicht nur zu! Bieten Sie Einbrechern nicht so einfache Chancen. Was Sie sonst noch tun können, um sich gegen Einbruch zu schützen, erfahren Sie unter www.k-einbruch.de oder auch bei unseren örtlichen polizeilichen Beratungsstellen unter den Telefonnummern: Landkreis Ravensburg 0751 803-1048, Landkreis Sigmaringen 07571 104-303 und Bodenseekreis 07541 36142-51, oder zentral unter 0751/803-1042 sowie per Mail: ravensburg.pp.praevention@polizei.bwl.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell