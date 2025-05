Polizeipräsidium Ravensburg

Neufra

Motorradfahrer stürzt - leicht verletzt

Lediglich leichte Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Montagmittag auf der L 448 zwischen Neufra und Freudenweiler zugezogen. Der 51-Jährige hatte offensichtlich übersehen, dass ein vor ihm befindlicher Autofahrer auf einen Feldweg abbiegen wollte, und leitete ein Ausweichmanöver ein, um eine Kollision zu verhindern. Bei seinem Manöver geriet der Zweiradfahrer ins Bankett und kam zu Fall. Ein Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten zur weiteren Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus. An der Honda entstand nur geringerer Sachschaden.

Bad Saulgau

Beim Ausparken Pkw beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Auf mehrere hundert Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Sonntagabend bei einem Parkmanöver auf dem Parkplatz einer Gaststätte in Wagenhausen entstanden ist. Offensichtlich beim Ausparken dürfte eine ältere Frau mit einem dunklen Pkw einen geparkten Opel Insignia touchiert haben. Nachdem der Sachschaden am Abend gegen 21.45 Uhr zunächst nicht aufgefallen war, stelle die Fahrerin des Opel die Beschädigung am folgenden Tag fest. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat den Unfall aufgenommen und bittet nun um Hinweise zur Fahrerin des dunklen Pkw. Insbesondere mehrere Personen, die das Parkmanöver scheinbar beobachtet haben, dürften als Hinweisgeber in Betracht kommen. Zu erreichen sind die Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0.

Ostrach / Jettkofen

Motorradfahrer verliert Kontrolle über Maschine - leicht verletzt

Weil seinen eigenen Angaben zufolge eine Katze die Straße gequert haben soll, hat am Montagabend gegen 18.15 Uhr ein 38 Jahre alter Motorradfahrer in der Ostracher Straße von Ostrach in Richtung Jettkofen die Kontrolle über seine Maschine verloren. Im Zuge eines Ausweichmanövers geriet der 38-Jährige mit seiner BMW in das Bankett, touchierte das Ortsschild und schlitterte über eine Verkehrsinsel über eine Böschung hinweg in einen privaten Garten. Bei dem Unfall zog sich der Zweiradfahrer nach bisherigen Erkenntnissen zum Glück nur leichtere Verletzungen zu. Er wurde später in einem Krankenhaus behandelt. An der BMW entstand Sachschaden von schätzungsweise etwa 10.000 Euro.

