Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberderdingen - Zwei Einbrüche in Wohnhäuser

Karlsruhe (ots)

Zu zwei Wohnungseinbrüchen kam es am Donnerstag in Oberderdingen.

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 10:00 Uhr und 19:00 Uhr über die Terrassentür gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Mozartstraße. Im Inneren der Wohnung durchwühlten die Diebe mehrere Schränke und Schubladen. Sie erbeuteten eine Geldkassette mit Bargeld sowie diverse Schmuckstücke. Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens kann noch nicht beziffert werden.

Ein weiterer Einbruch geschah in der Zeit zwischen 14:50 Uhr und 17:50 Uhr in der Bremichstraße. Auch hier drangen die bislang unbekannten Täter über die Terrassentür gewaltsam in eine Doppelhaushälfte ein und durchwühlten ebenfalls in sämtlichen Räumen die Schränke und Schubladen. Ob die Einbrecher bei ihrer Suche nach Beute fündig wurden, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0721 666 5555 zu melden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell