POL-KA: (KA) Karlsruhe - Täterfestnahme nach Diebstahl aus Pkw

Karlsruhe (ots) - Ein 58-jähriger Mann, der am Mittwochmorgen in der Hermann-Billing-Straße mit einem offen getragenen Messer beobachtet wurde, sorgte für einen Polizeieinsatz. Eine Zeugin machte eine Polizeistreife gegen 09:15 Uhr auf einen Mann aufmerksam, der mit einem Messer in der Hand auf der Straße laufen würde. Als die Beamten kurz darauf den 58-Jährigen ...

