Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Wohnhaus in der Karlsruher Weststadt

Karlsruhe (ots)

Unbekannte verschafften sich am Donnerstag Zutritt in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Sophienstraße.

Nach aktuellem Kenntnisstand hebelten die Täter zwischen 07:20 Uhr und 18:15 Uhr die Balkontür auf der Rückseite des Hauses auf und konnten so die Wohnung im Hochparterre betreten. Die Einbrecher durchsuchten anschließend offenbar die Wohnung nach wertvollem Diebesgut. Entwendet wurden wohl mehrere Schmuckgegenstände und eine Uhr. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

