Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch im Allgäu

Rasenmäher in Wiese entsorgt - Polizeirevier ermittelt

Einen blauen Kombi mit ausländischem Kennzeichen hatte ein Zeuge am Sonntagabend in der Sägestraße beobachtet, als dessen Fahrer anhielt, den Kofferraum öffnete und seinen alten Rasenmäher in der angrenzenden Wiese unerlaubt entsorgte. Das Polizeirevier Leutkirch hat eine Anzeige gegen noch unbekannten Mann aufgenommen und geht ersten Hinweisen zum "Müllsünder" nach.

Leutkirch im Allgäu

Wendemanöver geht schief - Motorradfahrer leichtverletzt und rund 10.000 Euro Sachschaden

Das Wendemanöver einer 71 Jahre alten Fiat-Fahrerin ist am Sonntagnachmittag in der Bahnhofstraße schiefgegangen und hat zu einem Unfall mit einem Motorradfahrer geführt. Die 71-Jährige wollte von einem Parkplatz am rechten Fahrbahnrand aus wenden, um in Richtung Kreisverkehr Untere Grabenstraße zu Fahren. Dabei übersah sie einen 17 Jahre alten Zweiradfahrer mit seiner KTM und erfasste diesen. Der 17-Jährige stürzte, wurde dabei zum Glück nur leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro. Sowohl der Fiat als auch die KTM waren nicht mehr fahrbereit.

Bad Wurzach

Radfahrerin zieht sich bei Sturz lebensbedrohliche Verletzungen zu

Bei einem Sturz hat sich am Sonntagvormittag eine 71 Jahre alte Radfahrerin auf einem Waldweg im Bereich Bergjock zwischen Starkenhofen und Gospoldshofen schwere Kopfverletzungen zugezogen. Die Radlerin verlor in einem steilen Teilstück offenbar aufgrund von Kies und Schotter die Kontrolle über ihr Rad und rutschte einige Meter den Waldweg hinunter. Begleiter verständigten den Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber brachte die 71-Jährige zur Behandlung ihrer lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Radfahrerin trug zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm.

Ravensburg

Ohne Führerschein unterwegs - Fahrer muss Blutprobe abgeben

Eine Blutentnahme musste ein 39 Jahre alter Autofahrer nach einer Verkehrskontrolle am Sonntagabend im Bereich der Meersburger Straße über sich ergehen lassen. Beamte des Polizeireviers Ravensburg hatten den Autofahrer gestoppt und neben der Tatsache, dass dieser keinen aktuellen Führerschein besitzt, auch Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt. Einen Drogenvortest verweigerte der Mann, was ihn nicht vor der Abgabe einer Blutprobe in einem Krankenhaus bewahrte. Der 39-Jährige muss nun mit Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln rechnen.

Wangen im Allgäu

Gegen Container uriniert - Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

Weil er in der Zeppelinstraße gegen einen Wohncontainer urinierte, hat ein alkoholisierter Radler am Sonntagabend die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Die zufällig vorbeifahrende Streife kontrollierte den 34-Jährigen und führte mit ihm einen Alkoholvortest durch. Dieser zeigte weit über zwei Promille an, weshalb der Radler in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. Gegen den 34-Jährigen wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Wangen im Allgäu

Straßenlaterne und Verkehrszeichen beschädigt

Auf dem Fußgängerweg zwischen Kohlplatz und Epplingser Halde haben Unbekannte zwischen Samstagabend und Sonntagmittag ihr Unwesen getrieben und ein Verkehrszeichen sowie eine Straßenlaterne mutwillig beschädigt. Das Verkehrsschild verbogen die Vandalen gewaltsam, an der Straßenlaterne brachen sie den Schaltkasten auf und rissen Kabel heraus. Insgesamt entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu geht der Tat nach und nimmt Hinweise auf die Unbekannten unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Wilhelmsdorf

Wuchtige Kollision in Kreisverkehr führt zu einer Leichtverletzten und rund 35.000 Euro Sachschaden

Eine Leichtverletzte und rund 35.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, bei dem am Sonntagvormittag eine 74 Jahre alte VW-Fahrerin im Kreisverkehr bei Esenhausen die Vorfahrt einer 31 Jahre alten Renault-Fahrerin missachtet hat. Gegen 9.45 Uhr wollte die 74-Jährige aus Richtung Esenhausen in den Kreisverkehr L288/L289 einfahren und prallte dabei in den Wagen der 31-Jährigen, die sich aus Richtung Wilhelmsdorf kommend bereits im Kreisverkehr befand. Infolge der Kollision lösten die Airbags des Renault aus, die 31-Jährige musste von einem Rettungsdienst vor Ort kurzzeitig betreut werden. Beide Wagen wurden erheblich beschädigt und von einem Abschleppdienst abtransportiert.

Leutkirch im Allgäu

Böller gezündet - Anwohnerin klagt über Knalltrauma

Nachdem Unbekannte am Ostermontag, 21.04.2025, gegen 20.45 Uhr im Bereich der Oberen Vorstadtstraße unerlaubt Böller gezündet haben, hat nun eine Anwohnerin Anzeige wegen eines davongetragenen Knalltraumas auf dem örtlichen Polizeirevier erstattet. Mehrere Anwohner hatten sich am Ostermontag an die Polizei gewandt, als Jugendliche dort mit Feuerwerkskörpern hantiert hatten und dabei auch offenbar ohrenbetäubend laute Knaller gezündet haben sollen. Bei einer Überprüfung vor Ort konnten die Unbekannten nicht mehr festgestellt werden. Nachdem nun einer Anwohnerin ärztlich attestiert an einem Knalltrauma leidet, bittet das Polizeirevier Leutkirch im Allgäu Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell