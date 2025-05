Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 18.05.25 aus dem Landkreis Ravensburg.

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

34jähriger wird zusammengeschlagen - Täter flüchten

Zwei bislang unbekannte männliche Täter griffen am Bahnhofsvorplatz in Ravensburg am Sonntag kurz vor 02.00 Uhr einen anderen Mann an und verletzten ihn. Der 34jährige kam mit den beiden unbekannten Männern in Streit, worauf er zu Boden geschlagen und dort noch getreten wurde. Der Geschlagene zog sich eine Gehirnerschütterung, einen Beinbruch und Schwellungen zu. Die Täter werden als ca. 20 - 25 Jahre, deutsch, 165 und 185 groß mit heller Bekleidung beschrieben. Geflüchtet sind die Täter anschließend in einem schwarzen Kleinwagen. Zeugen, die Hinweise zu den Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg (0751/803-3333) in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

Betrunkener gefährdet Gegenverkehr - Blutprobe schließt sich an

Ein 58jähriger Pkw-Lenker fuhr am Samstagnachmittag in der Ulmer Straße in Schlangenlinien und gefährdete den Gegenverkehr. Dies teilten Zeugen der Polizei so mit. Der Mann konnte anschließend zu Hause angetroffen werden. Es wurde eine Atemalkoholkonzentration von fast 1.6 Promille festgestellt werden. Nach der angeordneten Blutprobe wurde der Führerschein des Mannes einbehalten und es wird strafrechtlich gegen ihn ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell