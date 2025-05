Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 18.05.2025 aus dem Landkreis Sigmaringen.

Landkreis Sigmaringen (ots)

Hettingen, Inneringen

Person in psychischem Ausnahmezustand leistet Widerstand

Zu einem Polizeieinsatz kam es am Samstag um die Mittagszeit in Inneringen, nachdem eine 59jährige auf dem Nachbargrundstück eine Sachbeschädigung beging. Den einschreitenden Beamten gegenüber zeigte sich die Frau aggressiv und ging mit einem Kugelschreiber in der Hand bedrohlich auf die Beamten zu. In dem anschließenden Gerangel griff die Frau eine Beamtin drei Mal tätlich an, bevor sie schließlich zu Boden gebracht und geschlossen werden konnte. Im weiteren Verlauf wurde die Frau in eine Fachklinik gebracht, auf dem Weg dorthin beleidigte sie die Einsatzkräfte noch.

Bad Saulgau

Betrunkener Anrufer zeigt sich aggressiv gegenüber der Polizei

Ein 29jähriger forderte am Samstagabend über Notruf polizeiliche Unterstützung in die Max-Eyth-Straße an, ohne nähere Einzelheiten zu nennen. Vor Ort traf die Streife auf den deutlich alkoholisierten und aggressiven Anrufer. Er zeigte sich den Beamten gegenüber distanzlos und ging wild gestikulierend auf sie zu. Aufgrund dessen wurde er von den Einsatzkräften zu Boden gebracht und geschlossen, wogegen er sich massiv zu Wehr setzte und zwei Beamte leicht verletzte. Er sieht nun einem Verfahren u.a. wegen Widerstand gegen Polizeibeamte entgegen.

