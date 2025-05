Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Bodnegg / B32

Unfallverursacher flüchtet vor der Polizei

Am Freitagnachmittag gegen 17:00 Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen fahrauffälligen Pkw, welcher auf der B32 von Ravensburg in Richtung Wangen unterwegs war. Am Kreisverkehr Rotheidlen befand sich glücklicherweise eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Wangen und konnte den fahrauffälligen 51-jährigen Jeepfahrer stoppen. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Tatverdächtige unter Alkoholeinfluss stand. Während der Kontrolle entschloss sich der Tatverdächtige loszufahren, um sich so dieser zu entziehen. Hierdurch verletzte er den kontrollierenden Beamten leicht an der Hand. Als der Jeepfahrer aus der Kontrollstelle fuhr, rammte er ein vor ihm stehenden Skoda, setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt in Richtung Wangen weiter. In Geiselharz fuhr der Tatverdächtige schließlich auf das Gelände einer Tankstelle und wurde dort vorläufig festgenommen. Im Anschluss wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. An den beschädigten Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 20.000 Euro.

