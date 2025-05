Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Kind angefahren und geflüchtet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitagmorgen kurz vor 8 Uhr in der Ehlersstraße ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Kombi oder eines schwarzen SUV soll im Bereich des Ärztehauses bei Rot über die Ampel gefahren und dabei ein Kind erfasst haben, das die Straße in diesem Moment mit seinem Scooter überquerte. Das Kind prallte in die Wagen-Seite und verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Ein Rettungsdienst brachte es zur Untersuchung in eine Klinik. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter. Die Ermittler gehen ersten Hinweisen nach und suchen unter Tel. 07541/701-0 nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige Informationen zum Unfallverursacher geben können.

Friedrichshafen

Senior fällt auf Gewinnversprechen rein

Der Masche dreister Betrüger ist in den vergangenen Tagen ein 84-Jähriger aus dem Bereich Friedrichshafen zum Opfer gefallen. Am Telefon gaben die Unbekannten an, dass der Mann in einer Lotterie gewonnen habe. Für die Auszahlung des mittleren fünfstelligen Gewinn-Betrags müsse er jedoch vorher Guthabenkarten erwerben und deren Codes übermitteln. Geblendet vom bevorstehenden Geldsegen kam er der Forderung nach und überwies zudem einen weiteren Betrag. Insgesamt entstand dem Senior ein finanzieller Schaden von mehreren tausend Euro, bis er Verdacht schöpfte. Zur erhofften Gewinnauszahlung kam es nicht.

Kressbronn

Betrunken hinterm Steuer eingeschlafen - Polizei sucht nach Unfall Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen gegen 3 Uhr auf der B 467 ermittelt die Polizei gegen eine 28-Jährige und sucht Zeugen. Die Frau hatte am Donnerstagvormittag selbst die Polizei darüber informiert, dass sie in den frühen Morgenstunden von Ravensburg nachhause gefahren sei und dabei offenbar einen Unfall gebaut habe. Aufgrund der Schilderungen statten die Polizisten ihr einen Besuch ab und stellten noch am Mittag den Verdacht einer Restalkoholisierung bei der Frau fest. Im Laufe der Unfallschilderung gab sie selbst an, offenbar deutlich betrunken hinters Steuer gesessen und während der Fahrt eingeschlafen zu sein. In der Folge sei sie von der Fahrspur abgekommen und kurz vor Kressbronn in die Leitplanke gefahren. Die 28-Jährige musste in einer Klinik Blutproben abgeben. Auf sie kommt eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht zu. Der Gesamtsachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Polizeiposten Langenargen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die zwischen Ravensburg und Kressbronn bis nach Lindau auf die auffällige Fahrweise der Frau der aufmerksam wurden oder den Unfall beobachtet haben, sich unter Tel. 07543/9316-0 zu melden.

Frickingen

Zwei Verkehrsunfälle im Einmündungsbereich

Gleich zwei Verkehrsunfälle ereigneten sich am Donnerstagvormittag im Bereich des Zubringers von der L 200 zur L 205 bei Frickingen. Gegen 10.30 Uhr erkannte ein 55 Jahre alter Transit-Lenker zu spät, dass der 45-jährige Vorausfahrende an der Einmündung zur L 205 anhalte musste und fuhr auf den Audi auf. Es entstand rund 7.000 Euro Sachschaden. Wenige Minuten später wich ein 19 Jahre alter Mini-Fahrer, der auf dem Abbiegestreifen zur L 200 fuhr, einem von dort auf die L 205 einbiegenden Lastwagen aus, der aufgrund des vorangegangenen Zusammenstoßes weit ausholen musste. Dabei übersah der 19-Jährige offenbar eine 71 Jahre alte Opel-Fahrerin und kollidierte wuchtig mit dem Pkw. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 14.000 Euro. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden.

Überlingen

Auffahrunfall fordert mehrere Verletzte

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15.000 Euro entstand am Donnerstag kurz nach 16 Uhr bei einem Unfall auf der Bundesstraße 31 bei Nußdorf. Ein 54 Jahre alter Audi-Fahrer war in Richtung Überlingen unterwegs und erkannte offenbar nicht, dass der Verkehr vor ihm ins Stocken geraten war. In der Folge fuhr er aufgrund zu geringem Sicherheitsabstand wuchtig ins Heck eines Seat. Der Unfallverursacher, der 66-jährige Vorausfahrende und dessen 78 Jahre alte Mitfahrer wurden eher leicht verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr an der Unfallörtlichkeit im Einsatz. Bis etwa 17.30 Uhr kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Owingen

Autofahrerin prallt in entgegenkommenden Lastwagen

Am Freitagmorgen hat sich auf der L 195 zwischen Owingen und Herdwangen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine 64 Jahre alte Peugeot-Fahrerin war in Richtung Herdwangen unterwegs und kam kurz nach Hedertsweiler aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 47 Jahre alter Sattelzug-Lenker versuchte auszuweichen, konnte eine Frontalkollision jedoch nicht mehr verhindern. Die 64-Jährige wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit technischen Gerät befreit werden. Sie zog sich bei dem Zusammenstoß lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Lastwagenfahrer und dessen Mitfahrer blieben körperlich unverletzt. An der Zugmaschine und am Auto dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Am Lkw wird dieser auf mehrere 10.000 Euro, am Auto auf rund 8.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und den folgenden Bergungsmaßnahmen musste die Landesstraße mehrere Stunden voll gesperrt werden. Wie lang die aktuelle einseitige Sperrung der Unfallstelle aufrecht erhalten bleiben muss, ist noch nicht bekannt.

