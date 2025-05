Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 16.05.2025

Isny im Allgäu (Landkreis Ravensburg) (ots)

35-Jähriger wegen räuberischen Diebstahls und Einbrüchen in Untersuchungshaft

Nach einem räuberischen Diebstahl von mehreren Flaschen Bier am 10. Oktober 2024 in einem Restaurant in der Wassertorstraße (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5884818) und Einbrüchen in ein Vereinsheim in der Rainstraße sowie einen Gastraum am Felderhalde-Skilift (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6009722) haben der Polizeiposten Isny und das Kriminalkommissariat Ravensburg einen 35-Jährigen als Tatverdächtigen ermittelt. Eine Fahndungseinheit der Kriminalpolizei Friedrichshafen nahm den dringend Tatverdächtigen am Dienstagnachmittag aufgrund eines zwischenzeitlich von der Staatsanwaltschaft Ravensburg beantragten Haftbefehls im Stadtgebiet fest. Noch am selben Tag wurde der 35-Jährige einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Seither sitzt der deutsche Staatangehörige in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Im Rahmen der andauernden Ermittlungen wird auch überprüft, ob der Tatverdächtige für weitere Taten im Bereich Isny in Betracht kommt.

Oberstaatsanwältin Christine Weiss, Tel. 0751/806-1337

Polizeihauptkommissar Christian Sugg, Tel. 0751/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell