Bad Wurzach

Junge Frauen ungebührlich angesprochen - Polizei bittet um Hinweise

Hinweise auf einen bislang unbekannten Mann, der am Dienstagabend im Bereich Wurzacher Ried zwei junge Frauen ungebührlich und mit sexueller Intention angesprochen haben soll, erbittet sich der Polizeiposten Bad Wurzach. Der etwa 40- bis 50- Jährige soll den Heranwachsenden hinterhergelaufen sein und trotz offensichtlicher Ablehnung aufdringlich gewesen sein. Als die beiden Passanten um Hilfe baten, ließ der Unbekannte ab. Zu einem Übergriff kam es nicht. Der Unbekannte wird als etwa 180cm groß mit Tattoo am Hals und mit längeren dunkelbraunen Haaren sowie südländischer Optik mit normalem Körperbau beschrieben. Er soll akzentfreies Deutsch gesprochen und eine beige 3/4 oder 7/8 Hose getragen haben. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bad Wurzach unter Tel. 07564/2013 entgegen.

Leutkirch im Allgäu

Fahrer berauscht

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln lautet der Vorwurf, dem sich ein 25-Jähriger nach einer Verkehrskontrolle am Mittwochvormittag in der Memminger Straße gegenübersieht. Eine Streife des Polizeireviers Leutkirch im Allgäu hatte den Autofahrer gestoppt und bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt. Einem Drogenvortest, der positiv auf Cannabis anschlug, folgt die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus. Den 25-Jährigen erwartet, sofern sich der Verdacht bei der Auswertung der Blutprobe bestätigt, ein mehrmonatiges Fahrverbot sowie ein Bußgeld von mehreren hundert Euro. Seinen Wagen musste er stehen lassen.

Ravensburg

Drogentests schlagen bei Auto- und Rollerfahrer an

Drogentests haben am späten Mittwochabend und in der Nacht auf Donnerstag bei einem Auto-Fahrer und einem Roller-Fahrer auf Cannabis angeschlagen. Die beiden Verkehrsteilnehmer mussten die Polizisten des Reviers Ravensburg nach den Kontrollen in der Meersburger Straße ihre Fahrzeuge abstellen und die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Bestätigt sich der Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln bei der Auswertung der jeweiligen Blutprobe, erwartet die beiden 16 und 23-Jährigen ein Fahrverbot von mehreren Monaten sowie ein empfindliches Bußgeld.

Ravensburg

Mann entblößt sich und löst Auseinandersetzung aus - Betäubungsmittel sichergestellt

Eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, die größtenteils der örtlichen Trinker- und Betäubungsmittel-Szene zuzuordnen sind, hat am Mittwochvormittag ein 51-Jähriger im Bereich des Bahnhofs ausgelöst. Der Mann entblößte sich gegenüber einer Personengruppe um einen 40-Jährigen, woraufhin dieser zu einem Pfefferspray griff, jedoch nicht sprühte. Mehrere Polizeistreifen rückten daraufhin aus und trennten die Beteiligten. Gegen die beiden Hauptakteure wird wegen exhibitionistischer Handlungen beziehungsweise verbaler Bedrohung ermittelt. Den 40-Jährigen erwartet darüber hinaus eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz: Bei der Anzeigenaufnahme stellten Einsatzkräfte im Nahbereich des Tatverdächtigen Betäubungsmittel sicher, das er dort offensichtlich versteckt hatte.

Isny im Allgäu

Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Wegen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Wangen im Allgäu gegen einen 43-Jährigen, der am Mittwochabend im Veilchenweg auf offener Straße mit einem Bekannten aneinandergeraten war. Im Zuge eines Streitgesprächs schlug der 43-Jährige seinem gleichaltrigen Gegenüber mit der Faust in das Gesicht, wobei der Verletzte später in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Beide Beteiligten waren mit über 0,5 Promille und über 3,5 Promille alkoholisiert. Der Hintergrund des privaten Streits ist noch unklar.

Weingarten

Feuerwehr rückt zu Rohbau aus

Rauch auf dem Dach eines Rohbaus hat am Mittwochabend Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Abt-Hyller-Straße auf den Plan gerufen. Ein kleinerer Haufen Sägespäne, der im Zuge von Arbeiten angefallen war, hatte sich offenbar selbst entzündet und den Teil einer Verschalung in Mitleidenschaft gezogen. Der Einsatz konnte nach der Überprüfung und Intervention der Feuerwehr zügig beendet werden. Zu einem größeren Schaden kam es nicht.

Bad Waldsee

Pkw nach Unfall wirtschaftlicher Totalschaden

Wirtschaftlicher Totalschaden von mehreren hundert bis wenigen tausend Euro ist am Renault einer 30-Jährigen bei einem Unfall am Mittwochnachmittag auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Gaisbeuren und Bad Waldsee entlang der B 30 entstanden. Beim Linksabbiegen von dem Gelände des dortigen Wertstoffhofs auf den Gemeindeverbindungsweg übersah der 32-jährige Fahrer eines BMW samt Anhänger die Peugeot-Fahrerin, die sich aus Richtung Gaisbeuren näherte. Die 30-Jährige prallte mit ihrem Pkw in die Seite des Anhängers, wobei die Achse des Gespanns abriss. Ein Rettungsdienst untersuchte die Frau vor Ort, ein Transport ins Krankenhaus war jedoch nicht von Nöten. Am Anhänger dürfte ebenfalls Sachschaden von mehreren hundert Euro entstanden sein.

Altshausen

Kriminalpolizei ermittelt gegen 60-Jährigen

Gegen einen 60-Jährigen hat das Kriminalkommissariat Ravensburg Ermittlungen aufgenommen, nachdem dieser am Montagnachmittag im Ried sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben soll. Eine Mutter war mit ihrem Kind dort spazieren und erstattete Anzeige, nachdem ihr Sohn, der mit seinem Rad in Blickkontakt etwas vorausgefahren war, von der Beobachtung auf einer Parkbank berichtet hatte. Beamte des Polizeipostens Altshausen konnten den Mann anhand der abgegebenen Personenbeschreibung innerhalb weniger Tage ausfindig machen. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Ravensburg dauern derweil an.

