PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Mülltonnen in Brand gesetzt Mindestens sechs Mülltonnen hat ein bislang unbekannter Täter am Dienstagabend im Stadtgebiet in Brand gesetzt. Im Zeitraum zwischen 20 und 20.45 Uhr wurden die brennenden Behältnisse in der Strohdorfer Straße, der Georg-Zimmerer-Straße, der Antonstraße und der Schwabstraße gemeldet. Zur Tatzeit stand eine Vielzahl von Papiertonnen für die ...

