Ravensburg

Zwei Busse und ein Pkw bei Verkehrsunfällen beschädigt

Im Rahmen von zwei Verkehrsunfällen wurden am Dienstagnachmittag zwei Omnibusse und ein Pkw beschädigt und dessen 27-jähriger Fahrer leicht verletzt. Gegen 14.45 Uhr wollte der 38-jährige Fahrer eines Linienbusses von der Bushaltestelle Ulmer Straße in stadteinwärtiger Richtung weiterfahren und übersah beim Ausscheren den BMW des 27-Jährigen, der auf der rechten der beiden Fahrspuren in gleicher Richtung unterwegs war. Durch den Streifvorgang verkeilte sich der BMW im vorderen linken Radkasten des Busses und drehte sich. Hierdurch wurde der Autofahrer leicht verletzt und vom Rettungsdienst ambulant behandelt. Während der Unfallaufnahme wollte der 59-jährige Lenker eines Ersatzbusses auf der linken Spur an den Unfallfahrzeugen vorbeifahren und streifte dabei das Heck des querstehenden BMW, sodass hier nochmals Sachschaden entstand. Insgesamt wird dieser bei beiden Unfällen auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Schlier

Baumaschinen mutwillig beschädigt

Mehrere Baumaschinen haben unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag in einem Kieswerk bei Oberankenreute beschädigt. Die Unbekannten füllten Steine, Sand und Dreck in die Kraftstofftanks der Fahrzeuge, wodurch ein geschätzter Sachschaden von mehreren tausend Euro entstanden sein dürfte. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die im Umfeld der Kiesgrube Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Bad Wurzach

Leergutdieb ermittelt

Sein offenbar ausgefallener Modestil könnte einem 30-Jährigen zum Verhängnis geworden sein, gegen den nun wegen des Verdachts des Diebstahls von Leergut ermittelt wird. Nachdem seit Ende April mehrfach an einem Einkaufsmarkt in der Oberriedstraße Leergutkisten entwendet wurden, konnte auf einer zwischenzeitlich vorhandenen Überwachungskamera am frühen Dienstagmorgen eine Person aufgezeichnet werden, die abermals Leergut entwendete. Auffällig an dieser war eine laut Zeugin "hässliche" Dreiviertelhose, die ihr und einem Polizeibeamten später am Vormittag an dem 30-Jährigen im Stadtgebiet auffiel, der wiederum dem Polizisten nicht unbekannt war.

Leutkirch

Zeugen zu Unfallfluchten gesucht

Zu zwei Unfallfluchten im Laufe des gestrigen Dienstags sucht das Polizeirevier Leutkirch Zeugen. Im Zeitraum zwischen 7.30 und 10.40 Uhr wurde auf dem Parkplatz im Hoherbergweg vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein geparkter Kia angefahren und Sachschaden von rund 2.000 Euro verursacht. Zwischen 11.30 und 12.30 wurde ebenfalls beim Parken ein auf dem Parkplatz der Bahnhofsarkaden abgestellter Suzuki gestreift und Sachschaden von etwa 1.500 Euro angerichtet. In beiden Fällen werden sachdienliche Hinweise unter Tel. 07561/8488-0 erbeten.

Leutkirch

Zeugen zu Vorfall im Straßenverkehr gesucht

Zu einem Verkehrsvorgang nach einem missglückten Überholmanöver ermittelt das Polizeirevier Leutkirch und sucht Zeugen. Den Angaben eines 59-jährigen Pkw-Lenkers zufolge sei dieser am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der L 260 zwischen Leutkirch und Niederhofen von einem roten Seat, dessen Kennzeichen bekannt ist, trotz Gegenverkehrs überholt worden. Sowohl der 59-Jährige als auch der Fahrer des entgegenkommenden weißen Busses hätten eine Vollbremsung einleiten müssen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Als der Mann den Fahrer des Seat kurz vor Unterzeil an einer roten Ampel zur Rede stellen wollte, habe dieser trotz Rotlicht Gas gegeben und sei dem 59-Jährigen fast über den Fuß und davongefahren. Im Fahrzeug hätten sich vier junge Männer befunden. Zur Klärung des genauen Geschehensablaufs suchen die Beamten nun insbesondere den Fahrer des weißen Busses sowie die Lenkerin oder den Lenker eines schwarzen Pkw, der an der roten Ampel wohl hinter dem roten Seat stand. Sie und weitere Zeugen der Vorgänge werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Isny

Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Nach der tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Sonntagabend in der Bahnhofstraße in Isny (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6032045) führt das Kriminalkommissariat Ravensburg Ermittlungen zur Klärung des konkreten Tathergangs. Hierzu werden weitere Zeugen gesucht, die den Streit beobachtet haben und Angaben zur Situation machen können. Sie werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-0 zu melden.

Wangen i. A.

Zeugen zu Unfallfluchten gesucht

Zu zwei Unfallfluchten im Laufe des gestrigen Dienstags sucht das Polizeirevier Wangen Zeugen. Im ersten Fall wurde zwischen 8.30 und 8.45 Uhr ein auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Kellerbühlstraße geparkter Skoda am Heck gestreift und Sachschaden von rund 2.000 Euro verursacht. Im zweiten Fall wurde zwischen 15.30 und 17 Uhr ein auf dem Krankenhausparkplatz am Engelberg abgestellter Audi angefahren und ein Schaden von rund 3.000 Euro zurückgelassen. In beiden Fällen werden sachdienliche Hinweise unter Tel. 07522/984-0 erbeten.

Altshausen

Diebe richten an Baumaschinen Schaden an - Zeugen gesucht Auf rund 10.000 Euro wird der Schaden geschätzt, den Unbekannte über das vergangene Wochenende auf einer Baustelle am Festplatz in der Blönrieder Straße angerichtet haben. Sie brachen an zwei Radladern die Motorhaube auf und beschädigten die Schlösser zweier Bagger. Darüber hinaus stahlen sie eine Fahrzeugbatterie und schlauchten aus einem Lastwagen eine größere Menge Diesel ab. Hinweise etwaiger Zeugen nimmt der Polizeiposten Altshausen unter Tel. 07584/9217-0 entgegen.

Weingarten

Alkoholisierter Fahrer fährt nach Parkrempler weiter

Nach einem Parkrempler am Dienstagmittag auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Straße "Promenade" erwarten einen 61-Jährigen strafrechtliche Konsequenzen. Nach dem Unfall, bei dem mehrere tausend Euro Sachschaden entstand, fuhr er weiter, um sich einen anderen Parkplatz zu suchen. Eine aufmerksame Zeugin sprach den Unfallverursacher an und verständigte die Polizei. Bei der Unfallaufnahme ergab sich rasch der Verdacht einer Alkoholisierung des Mannes. Weil eine Atemalkoholmessung knapp ein Promille anzeigte, musste der 61-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein, sie ermitteln nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht.

Kißlegg

Mittagsschlaf auf dem Autobahn-Pannenstreifen

Weil sie sich wegen Müdigkeit auf der Autobahn eine Auszeit gegönnt und kurzerhand auf dem Pannenstreifen geparkt und sich schlafen gelegt hat, kommt auf eine 53-Jährige eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu. Polizeibeamte waren gegen 15.45 Uhr auf der A 96 in Richtung Memmingen unterwegs und wollten den dort gefährlich stehenden Wagen absichern. Bei der näheren Nachschau stellten sie die Frau fest, die den Fahrersitz in Liegeposition gebracht und es sich dort auf der vielbefahrenen Autobahn offensichtlich für einen Mittagsschlaf gemütlich gemacht hatte. Beim Erblicken der Polizei dürfte die selbst angegebene Übermüdung schnell verflogen sein. Die Polizisten begleiteten die Autofahrerin bis zur nächsten Autobahnausfahrt Leutkirch-Süd, wo sich die 53-Jährige, nach einem verkehrserzieherischen Gespräch, eine wesentlich ungefährlichere Parkmöglichkeit suchen konnte. Wegen des unerlaubten Parkens auf der Autobahn muss sie mit einem Bußgeld sowie einem Punkt im Verkehrssünderregister rechnen.

