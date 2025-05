Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Mülltonnen in Brand gesetzt

Mindestens sechs Mülltonnen hat ein bislang unbekannter Täter am Dienstagabend im Stadtgebiet in Brand gesetzt. Im Zeitraum zwischen 20 und 20.45 Uhr wurden die brennenden Behältnisse in der Strohdorfer Straße, der Georg-Zimmerer-Straße, der Antonstraße und der Schwabstraße gemeldet. Zur Tatzeit stand eine Vielzahl von Papiertonnen für die reguläre Leerung bereit. Die Kleinbrände konnten von der Feuerwehr schnell gelöscht werden, die Höhe des insgesamt entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und wird dabei auch prüfen, ob ein möglicher Zusammenhang mit einer Brandserie an Mülltonnen am Vorabend in Pfullendorf bestehen könnte. Die Ermittler bitten mögliche Tatzeugen oder Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Meßkirch

Verkehrskontrollen

Beamte des Polizeireviers Sigmaringen haben am Dienstagvormittag am Alderplatz Verkehrskontrollen durchgeführt. Im Zeitraum zwischen 10 und 12 Uhr mussten sie dabei 12 Verkehrsteilnehmende gebührenpflichtig verwarnen, die nicht angeschnallt waren. Weitere vier Fahrzeuglenkende wurden angehalten, weil sie während der Fahrt mit dem Handy telefonierten. Sie müssen mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen. Darüber hinaus wurde ein Verstoß gegen Vorschriften der Ladungssicherung festgestellt und geahndet.

Meßkirch

Mit Alkohol am Steuer

Unter dem Einfluss von Alkohol hat sich am späten Dienstagabend ein 63-Jähriger hinter das Steuer seines Pkw gesetzt. Der Mann wurde bei Rohrdorf von einer Polizeistreife kontrolliert, die bei ihm entsprechende Auffälligkeiten feststellte. Nachdem ein daraufhin durchgeführter Vortest einen Atemalkoholwert von annähernd einem Promille ergab, musste sich der Mann in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen und durfte seine Fahrt nicht fortsetzen. Das Auswertungsergebnis der Blutuntersuchung wird nun über den weiteren Fortgang des Verfahrens entscheiden.

Wald

Wiederholt Diesel gestohlen

Bereits zum wiederholten Mal hat ein unbekannter Täter aus Baufahrzeugen auf einer Baustelle in der Auenbachstraße in Sentenhart Diesel gestohlen. Erstmals in der Nacht vom 07. auf den 08.05.25 und erneut in der Nacht von Montag auf Dienstag schlauchte der Unbekannte jeweils mehrere hundert Liter Kraftstoff ab. In einem Fall brach er auch das Vorhängeschloss an einem Tank auf. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet mögliche Zeugen der Taten oder Personen, denen im dortigen Bereich Verdächtiges aufgefallen ist oder die Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich unter Tel. 07552/20160 zu melden.

