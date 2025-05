Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Unter Drogen am Steuer

Mutmaßlich unter Drogeneinwirkung stand ein 37-jähriger Fahrzeuglenker, der von einer Streife der LEA-Wache am Montagnachmittag im Bereich der Binger Straße kontrolliert wurde. Die Beamten stellten bei dem Mann entsprechende Auffälligkeiten fest, ein daraufhin durchgeführter Vortest reagierte positiv auf THC. Der 37-Jährige musste sich daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen sowie eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro zur Sicherung des eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahrens hinterlegen.

Meßkirch

Altkleider illegal im Wald entsorgt

Eine größere Menge Altkleider haben Unbekannte jüngst in einem Waldstück zwischen Meßkirch, Ringgenbach und Walbertsweiler entsorgt. Ein Zeuge stellte den Umweltfrevel am Montag fest und zeigte diesen bei der Polizei an. Diese sucht nun Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zur Identität der Täter geben können, und bittet diese, sich beim Polizeiposten Meßkirch unter Tel. 07575/2838 zu melden.

Pfullendorf

Brände mehrerer Müllcontainer

Mindestens drei Müllcontainer sind am Montagabend im Stadtgebiet von Pfullendorf in Flammen aufgegangen. Im Zeitraum zwischen 21.30 und 22.35 Uhr brannten die Tonnen in der Konrad-Heilig-Straße, der Willi-Nusser-Straße sowie auf dem Gelände der Realschule am Eichberg. Die Flammen wurden von der Feuerwehr jeweils schnell gelöscht. Aufgrund der Gesamtumstände muss angenommen werden, dass die Behältnisse mutwillig in Brand gesteckt wurden. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt daher wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung und bittet Zeugen der Vorfälle oder Personen, die Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, sich unter Tel. 07552/20160 zu melden.

Mengen

Pkw fährt Motorrad auf - Verkehrsunfall

Glücklicherweise nur Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Montagabend gegen 18.15 Uhr auf der B 311 bei Mengen entstanden. Nachdem zwischen Rulfingen und Mengen ein unbekannter Lkw verkehrsbedingt stark bremsen musste, brachte auch der dahinter fahrende 21-jährige Motorradlenker seine Maschine zum Stehen. Dies erkannte die nachfolgende 20-jährige Fahrerin eines Pkw mit Anhänger zu spät und fuhr dem Zweirad auf. Hierdurch entstand an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von rund 5.000 Euro, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Wald/Sauldorf

Zwei Verkehrsunfälle

Gleich zweimal hat es am Montagnachmittag auf der K 8226 zwischen Mindersdorf und Sentenhart gekracht. Gegen 12 Uhr wollte der 72-jährige Lenker eines BMW von Roth kommend von der K 8225 nach links auf die K 8226 in Richtung Sentenhart einbiegen und übersah dabei den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Seat einer 58-Jährigen. Durch die folgende Kollision wurde die Frau mittelschwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, der Gesamtsachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Gegen 16 Uhr wollte die 63-jährige Lenkerin eines Honda auf der K 8226 aus Richtung Mindersdorf kommend die K 8271 geradeaus nach Sentenhart überqueren und nahm dabei einem 47-Jährigen, der von Rast in Richtung Liggersdorf fuhr, die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß auf der Kreuzung entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von rund 6.000 Euro, verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand.

