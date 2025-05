Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auseinandersetzung unter Männern

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Samstagabend gegen 23.30 Uhr in der Schlossstraße ermittelt die Kriminalpolizei. Angaben zweier Männer zufolge hatten diese mit zwei Unbekannten gemeinsam Alkohol getrunken, woraufhin sich zwischen den vier Beteiligten ein Streit entwickelte. In dessen Verlauf hätten die beiden Unbekannten die beiden 42 und 36 Jahre alten Männer mehrfach geschlagen und bestohlen. Im Anschluss suchten die Angreifer mit dem gestohlenen Portemonnaie und Mobiltelefon das Weite. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes dauern an. Personen, die am späten Samstagabend auf den Konflikt aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Langenargen

Motorradfahrerin kollidiert auf der B 31 mit Pkw

Glücklicherweise glimpflich ist ein Unfall ausgegangen, der sich am Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Oberdorf ereignet hat. Ein 28 Jahre alter Nissan-Lenker wollte auf die B 31 in Richtung Friedrichshafen auffahren und hielt zunächst an der Stopp-Stelle an. Beim Anfahren übersah er offenbar die herannahende 27 Jahre alte Motorradfahrerin und nahm ihr die Vorfahrt. Die Zweiradfahrerin prallte gegen die vordere Stoßstange des Pkw, konnte einen Sturz jedoch verhindern und blieb den bisherigen Erkenntnissen zufolge unverletzt. Insgesamt entstand beim Zusammenstoß rund 5.000 Euro Sachschaden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zum Unfallzeitpunkt war die Bundesstraße stark befahren, weshalb es in der Folge zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam.

Deggenhausertal

Autofahrerin wird von Assistenzsystem ihres Autos überrascht - Unfall

Glück im Unglück hatte eine 22 Jahre alte Autofahrerin, als sie am Samstag gegen 13.30 Uhr auf der L 204 verunfallt ist. Die Frau war mit ihrem Mazda von Urnau kommend in Richtung Fuchstobel unterwegs, als sie ihren eigenen Angaben zufolge vom Assistenzsystem des Wagens überrascht wurde. Als die 22-Jährige am rechten Straßenrand fuhr, griff offenbar das Spurhaltesystem ein, worauf sie abrupt gegensteuerte. Dabei kam sie zunächst nach rechts von der Straße ab, touchierte einen Leitpfosten mit dem Spiegel und verlor beim erneuten Gegenlenken gänzlich die Kontrolle. Sie kam in der Folge nach links von der Straße ab, wo die Fahrt in einem Erdwall endete. Ein Rettungsdienst brachte die Fahrerin zur Untersuchung in eine Klinik, sie blieb den bisherigen Erkenntnissen zufolge jedoch unverletzt. An ihrem Fahrzeug hingegen entstand erheblicher Sachschaden, der auf etwa 20.000 Euro beziffert wird. Angehörige kümmerten sich um den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Autos. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr an der Unfallstelle im Einsatz.

