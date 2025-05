Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Mercedes E-Klasse beschädigt

Lathen (ots)

Am 30.04.2025 kam es in der Zeit zwischen 13:15 und 13:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Bahnhofstraße in 49762 Lathen. Hierbei wurde eine geparkte silberne Mercedes-E-Klasse-Limousine beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Haren (05932-7200) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell