Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Brand in einem Gewerbebetrieb

Schüttorf (ots)

In den frühen Morgenstunden kam es in einem Gewerbebetrieb an der Wachholderstraße in Schüttorf zu einem Brand. Ein Mitarbeiter des Unternehmens hatte beim Betreten des Gebäudes gegen 05:45 Uhr Brandgeruch wahrgenommen und umgehend die Feuerwehr alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich keine Personen mehr im Gebäude. Der betroffene Bereich wurde umgehend durch die Feuerwehr begangen. Brandherd war nach ersten Erkenntnissen eine Wärmerückgewinnungsanlage im hinteren Teil des Produktionsbereichs. Diese wurde durch das Feuer vollständig zerstört.

Die weiteren Produktionsbereiche sowie Kühl- und Lagerräume blieben unbeschädigt. Die genaue Brandursache ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die Schadenshöhe wird derzeit auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Der betroffene Produktionsraum wurde durch die Polizei beschlagnahmt.

