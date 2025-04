POL-EL: Nordhorn - Fahndungsdruck zeigt Wirkung: Tatverdächtige nach Angriff in Nordhorn stellen sich

Schüttorf (ots) - In den frühen Morgenstunden kam es in einem Gewerbebetrieb an der Wachholderstraße in Schüttorf zu einem Brand. Ein Mitarbeiter des Unternehmens hatte beim Betreten des Gebäudes gegen 05:45 Uhr Brandgeruch wahrgenommen und umgehend die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich keine Personen mehr im Gebäude. Der betroffene Bereich wurde umgehend durch die Feuerwehr ...

mehr