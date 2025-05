Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 12.05.25

Sigmaringen (ots)

Nach Auseinandersetzung in LEA - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Nach einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) Sigmaringen am 06.05.25 (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6028415) sitzt ein 41-jähriger Tatverdächtiger zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Dem Tatverdächtigen liegt zur Last, unter anderem einen Polizeibeamten an dem Abend mittels eines Kopfstoßes angegriffen und leicht verletzt zu haben. Aufgrund der Gesamtumstände wurde daraufhin von der Staatsanwaltschaft Hechingen beim zuständigen Amtsgericht ein Untersuchungshaftbefehl beantragt und am 08.05.25 auch erlassen. Der marokkanische Tatverdächtige wurde daraufhin am Nachmittag des vergangenen Donnerstags von Einsatzbeamten der Ermittlungsgruppe "Asyl" des Polizeireviers Sigmaringen im Stadtgebiet Sigmaringen vorläufig festgenommen. Er wurde am Freitag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Seither sitzt der 41-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt ein.

