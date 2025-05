Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Markdorf

Fahrradfahrer stürzt vor herannahendem Rettungswagen

Da er einem mit Sonder- und Wegerechten nahenden Rettungswagen Platz machen wollte, kam am Samstagmittag, gegen 12:20 Uhr ein Fahrradfahrer zu Sturz. Der 74-jährige Fahrradfahrer war zu dieser Zeit in der Ittendorfer Straße unterwegs, als er hinter sich ein Martinshorn wahrnahm. Um dem Rettungswagen ein möglichst ungehindertes Vorankommen zu ermöglichen, wollte er von der Fahrbahn auf den Gehweg wechseln. Hierbei kam er zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. An seinem Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Die Rettungswagenbesatzung konnte, nachdem sie sich über das Wohlsein des Fahrradfahrers vergewissert hatten, weiter zu dem ursprünglichen Notfall fahren, wegen dem sie mit Sondersignal unterwegs waren.

Salem

Brand eines Mehrfamilienhauses

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, um kurz nach Mitternacht entdeckten Anwohner der Aachstraße, Ecke Markdorfer Straße am Ortsausgang Neufrach in Richtung Bermatingen einen Feuerschein aus einem Mehrparteienhaus. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand das Wohngebäude mit drei übereinanderliegenden Wohneinheiten bereits in Flammen. Zwei der drei Bewohner wurden nach Brandentdeckung bereits durch Nachbarn gewarnt und hatten das Haus eigenständig verlassen. Die dritte, 75-jährige Bewohnerin musste durch die Feuerwehr mittels Drehleiter aus dem 2. Obergeschoss gerettet werden. Die Bewohner der umliegenden und direkt angrenzenden Häuser wurden vorsichtshalber zum Verlassen ihrer Wohnungen aufgefordert. Sie konnten im Gegensatz zu den Bewohnern des Brandgebäudes noch in der Nacht in ihre Wohnungen zurückkehren. Das Brandgebäude ist nach dem Brandgeschehen unbewohnbar und musste sicherheitshalber vom THW notdürftig durch Stützträger statisch abgesichert werden. Sowohl die 75-jährige, wie auch eine 52-jährige Bewohnerin mussten mit Verdacht auf eine Rauchgas-Intoxikation in Krankenhäuser zur weiteren medizinischen Versorgung eingeliefert werden. Der entstandene Gebäudeschaden wird vorläufig auf 500 000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache hat die Polizei aufgenommen. Sie werden in der neuen Woche fortgesetzt. Die Lösch-, Sicherungs- und Aufräumarbeiten der Feuerwehr und des THW dauerten bis in den frühen Morgen nach 5 Uhr an. Eingesetzt waren die umliegenden Feuerwehren aus Salem, Markdorf und Bermatingen, mit 10 Fahrzeugen und rund 50 Personen, das Technische Hilfswerk mit einer Gruppe, sowie das DRK mit der SEG Salemertal, 2 Rettungswägen, 2 Notärzten und weiterem Personal zur Organisation und Versorgung der Rettungskräfte. Die Gemeinde Salem kümmert sich im Weiteren um die Unterbringung der Bewohner.

Meckenbeuren-Brochenzell

Geldbeutel entwendet - Zeugensuche

Im weiteren Umfeld des Schlossfestes kam es am Samstagabend, gegen 23:00 Uhr zu einem Diebstahl eines Geldbeutels. Nach Angaben des 19-jährigen Geschädigten war er vom Fest aus nach Hause unterwegs, als er in der Humpisstraße, Höhe Gebäude 3 von zwei dunkel gekleideten, davon einer vermummt, ca. 180 cm großen Männern angesprochen wurde. Sie forderten seine Wertsachen, woraufhin er ihnen seinen Geldbeutel mit Bargeld in unbekannter Höhe und eine Brille aushändigte. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Festgelände. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 erbittet Zeugenhinweise zu den Tätern und zum Tatablauf. Wer hat die Tat beobachtet, wer kann Angaben zu den Tätern machen?

