Bad Wurzach

Sauna brennt vollständig nieder

Anwohner in Arnach entdeckten am Sonntagmorgen gegen 05:00 Uhr Feuerschein aus einem Garten in der Ratperoniusstraße und verständigten umgehend die Feuerwehr. Bisherigen Erkenntnissen nach geriet eine Außen-Sauna aus bislang ungeklärter Ursache in Brand, wodurch ein geschätzter Sachschaden von 80 000 Euro entstand. Personen wurden nicht verletzt. Nach Eintreffen der Feuerwehr hatten sie den Brand schnell im Griff und auch gelöscht, so dass die Gefahr des Übergreifens auf andere Gebäude verhindert wurde.

Leutkirch im Allgäu

Pkw kollidiert mit Traktor - beide Fahrerinnen verletzt

Am Samstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr kam es auf der L318 von Isny in Richtung Leutkirch zur Kollision zwischen einer landwirtschaftlichen Zugmaschine und einem Pkw. Die bisherigen Unfallermittlungen weisen auf folgenden Unfallhergang hin: Die Traktorfahrerin wollte auf Höhe Esch nach links abbiegen. Die dem Traktor nachfolgende 85-jährige Fahrerin eines Citroen C1 erkannte den Abbiegevorgang nicht oder zu spät, setzte zum Überholen an und kollidierte mit dem abbiegenden Traktor. Sowohl die Autofahrerin, als auch die 71-jährige Fahrerin des Traktors erlitten mittelschwere Verletzungen und mussten zur medizinischen Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert werden. Ein verständigtes Abschleppunternehmen nahm sich dem Pkw an, den Traktor schleppte der Landwirt in Eigenregie ab. Der Schaden am Pkw wird auf 8 000 Euro, der am Traktor auf 7 000 Euro geschätzt.

Kißlegg

Autofahrer mit 2,5 Promille aus dem Verkehr gezogen

Am Samstagnachmittag führten Alkoholkontrollen um 17:45 Uhr zum Anhalten eines VW-Bus bei Zaisenhofen. Die Beamten des Verkehrsdienstes stellten beim 64-jährigen Fahrer deutliche Anzeichen für eine alkoholische Beeinflussung fest. Ein Atemalkoholtest ergab knapp über 2,5 Promille. Der Mann musste sich einer Blutentnahme in einem Krankenhaus unterziehen und seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben, weshalb ihm bis auf Weiteres auch die Teilnahme am Straßenverkehr mit führerscheinpflichtigen Fahrzeuge untersagt wurde.

