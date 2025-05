Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sigmaringen

Beim Diebstahl erwischt

Am Freitag gegen 16.54 Uhr wurde ein 34-jähriger Mann in einem Einkaufsmarkt in der Fidelisstraße in Sigmaringen von einer Zeugin beobachtet, wie er teures Parfüm klauen wollte. Als der Mann bemerkte, dass er beobachtet wurde, verstaute er das Parfüm in einem anderen Regal. Anschließend wurde der Mann von der Zeugin angesprochen und die Polizei informiert. Die Beamten des Polizeireviers Sigmaringen stellten anschließend bei dem Mann weiteres Diebesgut fest. In einem neuwertigen Rucksack mit Etikett fanden die Beamten ein Basecap und eine neue Jeanshose. Für alle drei Gegenstände konnte der Mann keinen Kaufbeleg vorweisen. Bei einer darauffolgenden Durchsuchung seines Zimmers wurde eine weitere, neue unbezahlte Jacke aufgefunden. Der Gesamtwert des Diebesgutes beträgt ca. 400.- Euro. Wegen Ladendiebstahles wird der Mann nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell