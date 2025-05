Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: POL-KN: Falsche Handwerker erbeuten Schmuck und Goldmünzen - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige vorläufig fest - weitere Geschädigte gesucht!

Radolfzell (Landkreis Konstanz), Friedrichshafen(Bodenseekreis) (ots)

Beamten des Polizeipräsidiums Konstanz ist es am Donnerstagnachmittag gelungen, zwei Männer festzunehmen, die im Verdacht stehen, sich als falsche Handwerker ausgegeben und in der Folge mehrere Senioren bestohlen zu haben.

Am Donnerstagmittag klingelte ein unbekannter Mann an der Haustür des Einfamilienhauses einer 85-Jährigen und gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus. Da er auf die Seniorin einen "behördlichen" Eindruck machte, gewährte sie ihm Einlass. Anschließend begaben sie sich zusammen in das Badezimmer, wo der falsche Handwerker vorgab verschiedene Arbeiten zu tätigen. In der Folge ging er alleine ins Erdgeschoss, ehe er der Seniorin mitteilte, dass "alles in Ordnung" sei und das Haus verließ. Durch das Verhalten des Mannes misstrauisch geworden, sah die 85-Jährige umgehend nach und stellte dabei fest, dass jemand Wertgegenstände aus dem Wohnhaus entwendet hatte.

Glücklicherweise gelang es der Seniorin daraufhin gerade noch das Kennzeichen des Autos zu notieren, mit dem der Unbekannte in Begleitung eines weiteren Mannes davonfuhr.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nahm die Polizei die beiden Männer im Alter von 29 und 32 Jahren kurz darauf vorläufig fest.

Bei der Durchsuchung des Autos fanden sie zahlreiche Wertgegenstände auf, die die beiden Tatverdächtigen - nach derzeitigem Kenntnisstand - aus einem am vergangenen Mittwoch auf dieselbe Art und Weise verübten Trickdiebstahl bei einer Seniorin im Raum Friedrichshafen entwendet haben dürften.

Sowohl der 29-Jährige als auch der 32-Jährige wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der das Verfahren leitenden Staatsanwaltschaft Konstanz auf freien Fuß gesetzt, da sie einen festen Wohnsitz haben und kein Haftgrund bestand.

Die weiteren Ermittlungen dauern indes an.

Die Polizei bittet weitere Geschädigte, die möglicherweise ebenfalls Opfer der beiden falschen Handwerker geworden sind, sich bei der Kriminalpolizei Rottweil, Tel. 0741 477-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell