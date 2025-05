Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Pfullendorf

Auto landet in Acker

Offenbar wegen eines medizinischen Notfalles während der Fahrt ist eine 47 Jahre alte Autofahrerin am Donnerstagnachmittag auf der Fahrt von Rickertsreute nach Denkingen verunfallt. Gegen 15.30 Uhr verlor die Frau die Kontrolle über ihren Hyundai und kam von der Fahrbahn ab. Sie steuerte in einen Acker, wo sie letztlich zum Stehen kam. Glücklicherweise ging der Vorfall glimpflich aus. Die Frau wurde bei dem Unfall lediglich leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte sie im Anschluss in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von einigen hundert Euro. Ihr Pkw wurde abgeschleppt.

Bad Saulgau

Polizeiliche Ermittlungen nach Familienstreit

Wegen mehrerer Straftaten ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau aktuell im Kreise einer Familie aus dem Stadtgebiet. Familieninterne Streitereien waren in den letzten Tagen wohl derart ausgeartet, dass es zu diversen Bedrohungen, Beleidigungen und handfesten Übergriffen, bis hin zum Einsatz eines Pfeffersprays am Donnerstagnachmittag, gekommen ist. Bei der Auseinandersetzung wurde ein 37-Jähriger im Gesicht verletzt und in der Folge in einem Krankenhaus versorgt.

Sigmaringen

Pkw aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Auf eine in einem Auto zurückgelassene Handtasche hatte es ein Dieb am Donnerstagnachmittag in der Fürst-Wilhelm-Straße abgesehen. Der Täter schlug etwa zwischen 15.15 und 15.30 Uhr eine Seitenscheibe des auf dem Parkplatz des Kreismedienzentrums abgestellten VW ein und nahm die schwarze Tasche mit. Der dabei verursachte Sachschaden am Auto beläuft sich auf einige hundert Euro. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden. In diesem Zusammenhang rät die Polizei dazu, Langfingern keine Tatgelegenheit zu bieten und keine Wertsachen offen sichtbar im Auto zurückzulassen.

