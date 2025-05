Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Kißlegg / A 96

Software an Lkw manipuliert - Verkehrspolizei ermittelt

Wegen des Verdachts der unzulässigen Manipulation am Motorsteuergerät ermittelt die Verkehrspolizei Kißlegg gegen zwei Sattelzug-Fahrer, die am Mittwochabend auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Wangen-Nord unterwegs waren. Die Beamten stoppten die beiden Sattelzüge zu Verkehrskontrollen und stellten bei den weiteren Überprüfungen Anzeichen auf die Manipulationen zur Leistungssteigerung und Umgehung der Abgasreinigung fest. Die beiden 45 und 22 Jahre alten Männer durften ihre Fahrt nicht mehr fortsetzen und mussten einen Bargeldbetrag von mehreren tausend Euro zur Sicherung des Strafverfahrens hinterlegen. Durch die Staatsanwaltschaft wurden für die beiden Lkw technische Gutachten angeordnet.

Leutkirch im Allgäu / A 96

Autofahrerin landet auf Leitplanke - Verkehrspolizei sucht nach Zeugen

Zeugen sucht die Verkehrspolizei Kißlegg nach einem Unfall am Mittwochabend kurz vor 19 Uhr, bei dem eine Autofahrerin mit ihrem Wagen zwischen den Anschlussstellen Leutkirch-West und Leutkirch-Süd auf der Leitplanke gelandet ist. Die 56-Jährige geriet mit ihrem VW Tiguan in Fahrtrichtung Lindau zunächst nach rechts von der Fahrbahn auf den angrenzenden Grünstreifen und erfasste anschließend die Leitplanke, auf welcher sie rund hundert Meter entlang schlitterte. Der Pkw kam in Schräglage zum Stehen. Sowohl die Fahrerin als auch ihr Beifahrer wurden vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Neben dem Wagen, an dem wirtschaftlicher Totalschaden von rund 25.000 Euro entstand, wurden auch etliche Elemente der Schutzplanke sowie Verkehrszeichen beschädigt. Aufgrund der Erstmeldung zum Unfall rückte auch die örtliche Feuerwehr mit an die Unfallstelle aus und sicherte den Pkw. Da die Ursache des Unfalls noch nicht abschließend geklärt ist, bittet die Verkehrspolizei Kißlegg Personen, die den Unfall sowie den Hergang unmittelbar zuvor beobachtet haben, sich unter Tel. 07563/9099-0 zu melden.

Leutkirch im Allgäu

Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen

Wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt das Polizeirevier Leutkirch nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen am Mittwochabend im Bereich der Bahnhofsarkaden. Zeugen hatten gegen 22 Uhr knapp ein Dutzend Personen gemeldet, die aufeinander losgehen würden und dabei auch Pfefferspray eingesetzt hätten. Die Beamten kontrollierten die Beteiligten vor Ort, wobei sich ein 25-Jähriger der Kontrolle entziehen wollte und zu Boden gebracht werden musste. Er leistete im weiteren Verlauf Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und beleidigte die Einsatzkräfte. Die Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten dürfte durch eine verbale Bedrohung am Vortag ausgelöst worden sein, die der 25-Jährige gegenüber einem 20-Jährigen ausgesprochen hat. Der 20-Jährige trug durch den handfesten Disput leichte Verletzungen davon. Die Ermittlungen der Beamten zum genauen Hergang sowie den einzelnen Beteiligungen der Anwesenden dauern derzeit an.

Bad Wurzach

Arbeitsunfall - Feuerwehr muss anrücken

Zu einem Arbeitsunfall am Mittwochnachmittag in Arnach musste die Feuerwehr anrücken. Bei Gipserarbeiten war ein 20-Jähriger an einem Rohbau auf einen Türsturz gestürzt und zog sich dabei Verletzungen am Bein zu. Da der Verletzte anderweitig nicht abtransportiert werden konnte, musste ihn die Feuerwehr per Drehleiter von einem Balkon im zweiten Obergeschoss in die Obhut des Rettungsdienstes geben. Der 20-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Polizeiposten Bad Wurzach hat die Überprüfungen zum Arbeitsunfall übernommen.

Argenbühl / Christazhofen

Schwelbrand nach Arbeiten an Scheune

Zu einem Schwelbrand ist es am Mittwochabend bei Christazhofen nach Arbeiten an einer Scheune gekommen. Nachdem der Eigentümer am Vormittag an der Hütte mit einem Trennschleifer am Werk war, fiel der Schwelbrand, der sich über den Tag hinweg vermutlich durch Funkenflug entwickelt hatte, zum Glück schnell auf. Die örtlichen Wehrleute konnten den Brand schnell löschen und zeitnah wieder abrücken. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Weingarten

Auseinandersetzung in Linienbus - Polizei sucht nach Zeugen und einem der Beteiligten

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Bus der Linie 1 am Mittwoch kurz vor 13 Uhr im Bereich Ravensburger Straße sucht das Polizeirevier Weingarten nach weiteren Zeugen sowie einem der Beteiligten. Nach bisherigen Erkenntnissen war es zwischen einem bislang Unbekannten und einem 40-Jährigen zum Disput gekommen, nachdem der 40-Jährige Kinder im Bus beschimpft habe. Als der Unbekannte dazwischen ging, soll der 40-Jährige handgreiflich geworden sein, woraufhin sich auch der unbekannte Mann zur Wehr setzte. Der 40-Jährige wurde von den zwischenzeitlich hinzugerufenen Beamten kontrolliert und später zur Behandlung seiner leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der zweite Beteiligte war jedoch nicht mehr zugegen. Er wird als etwa 45 Jahre alt, circa 200 cm groß und mit osteuropäischem Erscheinungsbild sowie einem rasierten Cut in der Augenbraue beschrieben. Er soll einen blauen Jogginganzug getragen haben. Zeugen der Auseinandersetzung und Personen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 auf dem Polizeirevier Weingarten zu melden.

Fronreute / Blitzenreute

Drei Dutzend Verkehrsteilnehmer nach Verstoß gegen Durchfahrtsverbot verwarnt

Bußgelder waren die Folge für drei Dutzend Verkehrsteilnehmer, die sich am Mittwochmorgen nicht an das Durchfahrtsverbot in der Bauhofstraße gehalten haben. Beamte des Polizeireviers Weingarten kontrollierten an der Stelle, die nach Anwohnerhinweisen offenbar in größerem Umfang als Ausweichstrecke für eine naheliegende Baustelle genutzt wird, obwohl die Durchfahrt nur Anwohnern gestattet ist. Das Polizeirevier Weingarten wird auch weiterhin entsprechende Durchfahrtskontrollen durchführen.

