Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ebersbach-Musbach

Gebäudebrand

Aus bislang unbekannter Ursache brach am Mittwochabend gegen 20:37 Uhr im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Aulendorfer Straße ein Brand aus. Dieser breitete sich rasch auf die übrigen zwei Stockwerke aus und brannte das Haus nieder. Die fünf Wohnungen welche sich im Haus befanden warnen nach Abschluss der Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar. Zwei Bewohner zogen sich leichte Rauchgasvergiftungen zu, eine Nachbarin erlitt einen Schock und ein Feuerwehrmann litt unter Atemnot. Alle Personen kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von ca. 1.000.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Aulendorfer Straße war für mehrere Stunden gesperrt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell