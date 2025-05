Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Rund 5.000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter am Dienstag zwischen 5.45 Uhr und 15 Uhr an einem Pkw angerichtet, der im Kitzenwiesenweg geparkt stand. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte der Täter die Mercedes V-Klasse offenbar mutwillig und beschädigte dadurch den Lack erheblich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an das Polizeirevier Friedrichshafen zu wenden.

Friedrichshafen

Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Weil er am späten Dienstagabend betrunken einen Verkehrsunfall gebaut hat, muss ein 22-Jähriger mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen. Der junge Fahrer war mit einem BMW in der Löwentaler Straße in Richtung Ehlersstraße unterwegs, als er mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung gegen ein Verkehrsschild und einen am Straßenrand geparkten Toyota prallte. Dabei war der Zusammenstoß derart wuchtig, dass der geparkte Wagen weggeschleudert und auf dem Gehweg auf der Fahrzeugseite zum Liegen kam. Der Unfallverursacher und sein Mitfahrer wurden leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Eine Atemalkoholmessung ergab beim Fahrer rund 1,2 Promille, sein Beifahrer war mit über 2,1 Promille ebenfalls deutlich betrunken. Der 22-Jährige, den eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung erwartet, musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten. Die Fahrzeuge, an denen Gesamtsachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro entstand, mussten aufgrund der massiven Beschädigungen abgeschleppt werden.

Friedrichshafen

Pedelec-Fahrerin schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Schwere Verletzungen hat eine 62 Jahre alte Pedelec-Fahrerin am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Ailinger Straße erlitten. Die Frau war zunächst auf dem Radweg in stadtauswärtige Richtung unterwegs und fuhr kurz vor der Kreuzung zur Meistershofener Straße auf die Straße, ohne den Verkehr zu beachten. Sie streifte den in gleiche Richtung fahrenden Mercedes eines 47-Jährige und stürzte auf die Fahrbahn. Die 62-Jährige, die keinen Helm trug, zog sich schwere Kopfverletzungen zu und wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Zur Klärung des genauen Ablaufs des Unfallgeschehens wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger zum Erstellen eines unfallanalytischen Gutachtens beauftragt. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall rund 3.500 Euro Sachschaden.

Fischbach/Manzell

Graffiti-Schmierer richten hohen Sachschaden an - Zeugen gesucht

Nachdem Unbekannte in den vergangenen Wochen im Bereich Fischbach und Manzell zahlreiche Graffitis gesprüht und dabei mehrere tausend Euro Sachschaden angerichtet haben, bittet der Polizeiposten Immenstaad um Hinweise. Zwischen 28.4. und 1.5. wurde das Toilettenhäuschen am Fildenplatz beschmiert, in der Nacht auf den 29.4. haben Unbekannte die Fassade des Feuerwehrhauses in Fischbach großflächig besprüht. Bereits vom 9.3. auf den 10.3. hatten Schmierfinken ein Stromhäuschen in der Dornierstraße durch Graffiti beschädigt, eine ähnliche Schmiererei befindet sich seit einiger Zeit am Manzeller Bahnhof. Die Ermittler schließen nicht aus, dass die Taten in Verbindung stehen und bitten Zeugen, sich unter Tel. 07545/1700 zu melden. Personen, die auf derartige Taten aufmerksam werden oder sonst verdächtige Beobachtungen machen, werden gebeten, umgehend die Polizei zu kontaktieren.

Neukirch

Mit Auto überschlagen

Glimpflich davongekommen ist eine Autofahrerin, als sie sich am Dienstag gegen 9.15 Uhr zwischen Bernried und Tannau mit ihrem Auto überschlagen hat. Die 72-Jährige war in Richtung Tannau unterwegs und geriet im Kurvenbereich mutmaßlich aus Unachtsamkeit ins Bankett. Beim Gegenlenken verlor sie die Kontrolle über ihren Peugeot, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich einen leichten Hang hinunter. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An ihrem Wagen, der nicht mehr fahrbereit war, entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf rund 5.000 Euro geschätzt wird.

Langenargen

Auffahrunfall fordert Sachschaden

Bei einem Auffahrunfall am Dienstag kurz nach 11 Uhr an der Auffahrt auf die B 31 von Oberdorf kommend entstand rund 20.000 Euro Sachschaden. Eine 61 Jahre alte VW-Fahrerin wollte in Richtung Friedrichshafen auffahren, achtete dabei auf den aus Lindau nahenden Verkehr und übersah den vor ihr an der Stoppstelle stehenden Ford einer 68-Jährigen. Während am VW rund 5.000 Euro Sachschaden entstand, fiel dieser am VW deutlich höher aus. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt.

Langenargen

Stauende übersehen - Unfall

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 45.000 Euro war die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Dienstag gegen 11.45 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Oberdorf ereignet hat. Ein 39 Jahre alter Fahrer eines VW Crafter fuhr in Richtung Friedrichshafen und übersah, dass sich der Verkehr kurz vor der Abfahrt Oberdorf staute. In der Folge prallte er in den Ford Focus einer vorausfahrenden 36-Jährigen, deren Wagen durch den Aufprall mehrere Meter nach vorne geschoben wurde. Rettungsdienste brachten die Unfallbeteiligten in ein Krankenhaus. Um den VW kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Überlingen

Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 19.45 Uhr und 21.45 Uhr einen VW zerkratzt, der auf dem Lehrkräfteparkplatz des Gymnasiums in der Obertorstraße geparkt war. Der Sachschaden im Lack auf der Beifahrerseite wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei Überlingen ermittelt in dieser Sache und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen

Heiligenberg

Autofahrer erliegt seinen Verletzungen

Der zum Unfallzeitpunkt 19-Jährige, der am 30.4. zwischen Unterrehna und Oberrehna (K 7767) von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt war, ist Anfang dieser Woche infolge seiner schweren Verletzungen verstorben.

Zu unseren ursprünglichen Pressemeldungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6023775 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6024970

