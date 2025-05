Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Betrügerische Anlageform

Auf eine angeblich lukrative Anlageform im Bereich Kryptowährung mit hohen Renditen ist ein 57-Jähriger bei Instagram aufmerksam geworden und hat "investiert". Der Mann, der teils Kredite aufnahm und einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag setzte, musste nun feststellen, dass er Betrügern auf den Leim gegangen war. Nach der letzten seiner Überweisungen riss der Kontakt zum angeblichen "Broker" ab. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen und überprüft in diesem Zuge auch eine zweite Anlageform des Mannes. Die Ermittler warnen davor, leichtfertig in unsichere Anlageformen zu investieren und raten insbesondere bei besonders lukrativ klingenden Angeboten zur äußersten Vorsicht. Weitere Informationen zum Thema Anlagebetrug finden Sie unter www.polizei-beratung.de .

Ravensburg

Über 0,5 Promille am Steuer

Ein Bußgeld von mehreren hundert Euro sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot kommen auf einen 40-Jährigen zu, der sich am späten Montagabend alkoholisiert hinters Steuer gesetzt hat. Beamte des Polizeireviers Ravensburg stoppten den Autofahrer bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle und führten mit ihm einen Alkoholvortest durch. Nachdem dieser über 0,5 Promille anzeigte, musste der 40-Jährige auf dem Polizeirevier einen gerichtsverwertbaren Alkoholtest durchführen. Seine Fahrt durfte der Mann selbstverständlich nicht fortsetzen.

Weingarten

Psychischer Ausnahmezustand - jungen Mann in Fachklinik gebracht

In einem psychischen Ausnahmezustand hat sich ein junger Mann befunden, der am Montagabend der Polizei gemeldet wurde. Der offensichtlich deutlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss Stehende war maskiert und mit einem Messer in der Hand umhergerannt, bis Beamte des Polizeireviers Weingarten ihn schließlich in Gewahrsam nahmen. Zu Übergriffen auf andere Personen und anderen strafbaren Handlungen kam es nicht. Der junge Mann wurde von den Polizisten in eine Fachklinik gebracht.

Bad Waldsee

Glastüre an Schule eingeworfen

Rund 1.500 Euro Sachschaden haben Unbekannte an der Realschule im Döchtbühlweg angerichtet, indem sie im Laufe des vergangenen Wochenendes ein Fenster sowie das Glas an einer Eingangstüre mit einem Stein einwarfen. Der Polizeiposten in Bad Waldsee ermittelt wegen der mutwilligen Sachbeschädigungen und nimmt Hinweise auf die Unbekannten unter Tel. 07524/4043-0 entgegen.

Baienfurt

Baucontainer aufgebrochen

Auf der Baustelle eines Sportheims in der Breite Straße haben Unbekannte zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen einen Baucontainer aufgebrochen und Handwerksmaschinen im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Die Täter nahmen Trennschleifer, Sägen und Bohrhammer an sich und flüchteten. Hinweise zu der Tat und den Unbekannten nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Berg

Beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen

Sachschaden von rund 50.000 Euro und eine Leichtverletzte sind die Folge eines Unfalls am Montagmorgen auf der B 32 zwischen Weingarten und Staig an der Einmündung Kanzachmühle. Beim Linksabbiegen von der Bundesstraße in Richtung Kanzachmühle übersah ein 34 Jahre alter Seat-Fahrer eine entgegenkommende Mazda-Fahrerin und prallte in ihren Wagen. Die 48-Jährige zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu und wurde von einem Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden erheblich beschädigten Pkw mussten abgeschleppt werden.

Bad Wurzach

Lkw durchbricht Leitplanke und fährt in Graben - Sekundenschlaf

Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung hat der Polizeiposten Bad Wurzach gegen den 24 Jahre alten Fahrer eines Sattelzugs nach einem Unfall am Montagnachmittag auf der B 465 im Bereich Niedermühle eingeleitet. Möglicherweise aufgrund von Sekundenschlaf fuhr der 24-Jährige kurz nach 14.30 Uhr in einer Linkskurve geradeaus weiter, durchbrach eine Leitplanke und landete mit seinem Sattelzug in einem Graben. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Lkw musste von der verantwortlichen Spedition geborgen werden. Insgesamt dürfte sich der entstandene Sachschaden auf rund 20.000 Euro belaufen. Der Führerschein des 24-Jährigen wurde vor Ort beschlagnahmt. Die örtliche Feuerwehr kümmerte sich an der Unfallstelle um auslaufende Betriebsstoffe. Die Abschlepp- und Aufräummaßnahmen dauerten bis gegen 20.30 Uhr an.

Wangen im Allgäu / A 96

Auffahrunfall ruft Feuerwehr und Rettungsdienst auf den Plan

Ein Auffahrunfall auf Höhe der Anschlussstelle Wangen-Nord hat am Montagnachmittag die Feuerwehr und den Rettungsdienst auf der A 96 auf den Plan gerufen. Bei stockendem Verkehr war ein 29 Jahre alter VW-Arteon-Fahrer auf der linken Fahrspur wuchtig auf den Golf eines 54-Jährigen aufgefahren. Bei der Kollision entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro, entgegen der ersten Meldungen blieben beide Fahrer glücklicherweise unverletzt. Die Wehrleute sowie der Rettungsdienst konnten ihren Einsatz zügig wieder beenden.

Wangen im Allgäu

Baucontainer auf Baustelle aufgebrochen

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende auf der Baustelle eines Mehrfamilienhauses in der Dahlbergstraße vier Baucontainer aufgebrochen. Die Täter erbeuteten unter anderem eine Kettensäge sowie Baustrahler, Winkelschleifer und mehrere Kabel. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere hundert bis tausend Euro. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu hat ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet und nimmt Hinweise zur Tat, den Tätern und dem Verbleib der gestohlenen Gegenstände unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Isny im Allgäu

Hilfsbereite Seniorin übers Ohr gehauen

Ein freundlich auftretender Langfinger hat am Montagvormittag eine hilfsbereite Seniorin in der Espantorstraße übers Ohr gehauen. Der bislang unbekannte Mann bat die Frau darum, ihm ein Zwei-Euro-Stück zu wechseln. Als die Seniorin ihre Geldbörse zückte und nach Kleingeld suchte, griff in einem unbemerkten Moment auch der Dieb zu. Wie die Seniorin später feststellen musste, fehlten ihr Geldscheine im Wert von über 100 Euro. Der Polizeiposten Isny hat die Ermittlungen wegen des Trickdiebstahls aufgenommen. Hinweise auf den Unbekannten, der als etwa 30 bis 35 Jahre alt, "normal" gekleidet, mit braunen Haaren, Kurzhaar-Schnitt, ohne Bart und ohne Brille beschrieben wird, nehmen die Beamten unter Tel. 07562/97655-0 entgegen.

Leutkirch im Allgäu

Quad gestohlen

Ein Quad haben Unbekannte zwischen Samstagnachmittag und Montagabend aus einer unverschlossenen Garage in der Memminger Straße gestohlen. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl aufgenommen und bittet Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Verbleib des schwarz/gelben Fahrzeugs des Herstellers Bombardier geben können, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell