Friedrichshafen

Gartenlaube beschädigt

Zeugen sucht das Polizeirevier Friedrichshafen, nachdem am vergangenen Wochenende eine Gartenlaube auf dem Grundstück eines Pflegeheims in der Ailinger Straße beschädigt wurde. Ein unbekannter Täter trat eine Scheibe der Türe ein und demolierte den Türrahmen und das Schloss. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Personen, die Hinweise zu dem Verantwortlichen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Auto prallt gegen Baum

Auf dem Weg von Taldorf nach Ellenweiler ist ein 25 Jahre alter Autofahrer am Montagnachmittag von der Straße abgekommen und mit einem Baum zusammengestoßen. Der VW-Lenker verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, das daraufhin gedreht wurde und seitlich gegen den Baum stieß. Der Fahrer erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen und wurde nach der Unfallaufnahme zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Pkw wurde beim Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Friedrichshafen

Mehrere Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Mindestens sieben Fahrzeuge hat ein Vandale am frühen Sonntag in der Hofener Straße beschädigt. Die Autos waren zwischen 2 und 12 Uhr alle am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der unbekannte Täter demolierte an den Fahrzeugen die Außenspiegel und verursachte damit einen Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet unter Tel. 07541/701-0 um Hinweise. Ob ein Zusammenhang zu den in der Schwab- und Brucknerstraße geparkten Pkw besteht (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6026330 ), wird geprüft.

Überlingen

Nach Ausweichmanöver - Polizei sucht Autofahrer

Ein Sturz ist das Ergebnis eines Ausweichmanövers, das eine Motorradfahrerin am Montagabend machen musste, um eine Kollision mit einem Pkw auf der B31 zu verhindern. Die 17 Jahre alte Zweiradlenkerin war auf der Bundesstraße von Überlingen nach Uhldingen-Mühlhofen unterwegs, als auf Höhe des Klosters Birnau ein unbekannter Autofahrer seinen Wagen von der Kreisstraße auf die B31 steuerte, ohne auf die Motorradfahrerin zu achten. Während der Lenker des dunklen Pkw seine Fahrt ungeachtet in Richtung Oberuhldingen fortsetzte, wich die 17-Jährige aus und fiel dabei von ihrer Maschine. Sie erlitt leichte Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An ihrem Motorrad entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro. Personen, die im Zusammenhang mit dem Unfall sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

