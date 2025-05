Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Verkehrsinsel überfahren und geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Auf eine Verkehrsinsel aufgefahren, dabei mit einem Verkehrsschild kollidiert und im Anschluss geflüchtet, ist ein Unbekannter in der Nacht auf Sonntag in der Zeppelinstraße. Polizeibeamte wurden gegen 3.30 Uhr alarmiert und fanden an der Unfallörtlichkeit Splitterteile, die darauf hindeuten, dass der Verursacher mit einem weißen Renault Megane unterwegs gewesen sein dürfte. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise zum verantwortlichen Fahrer und dessen nun mutmaßlich im Frontbereich beschädigten Wagen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Ein Randalierer hat zwischen Samstagmorgen und Sonntagvormittag in der Brucknerstraße und der Schwabstraße zahlreiche Autos beschädigt. An insgesamt acht Fahrzeugen trat der Unbekannte die Außenspiegel ab und richtete Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich an. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Polizei stoppt alkoholisierten Radfahrer

Polizeibeamte haben am frühen Montagmorgen einen Radfahrer gestoppt, der deutlich betrunken unterwegs war. Der 32-Jährige fuhr bei Dunkelheit gänzlich ohne Fahrradbeleuchtung auf dem Radweg entlang der Flugplatzstraße und wurde von den Beamten kontrolliert. Dabei fiel den Polizisten die deutliche Alkoholisierung des Radlers auf. Weil die Atemalkoholmessung rund 2,3 Promille ergab, musste der 32-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Friedrichshafen

Autoscheibe mit Pflasterstein eingeworfen

Mit einem Pflasterstein hat ein Unbekannter zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen die Scheibe der Fahrertür eines im Trautenmühleweg geparkten Pkw eingeworfen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise von Zeugen, die zwischen 20 Uhr und 7.45 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Immenstaad

In Gegenverkehr geraten - Unfall sorgt für Sperrung der B 31

Drei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntag gegen 10.30 auf der Bundesstraße 31 zwischen Immenstaad und der Abzweigung nach Fischbach. Ein 59 Jahre alter Volvo-Fahrer war bei massivem Verkehrsaufkommen in Richtung Immenstaad unterwegs und geriet aus nicht bekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden BMW kam. Sowohl der Unfallverursacher als auch die 42-jährige Fahrerin des BMW und das auf dem Beifahrersitz mitfahrende Kind wurden leicht verletzt und nach der Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Maßnahmen an der Unfallstelle musste die Straße kurzzeitig voll gesperrt werden.

Eriskirch

Auffahrunfall fordert Verletzte

Drei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Sonntag gegen 14.30 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Eriskirch. Ein 19 Jahre alter Audi-Fahrer war von Kressbronn kommend unterwegs und erkannte zu spät, dass der Verkehr kurz vor dem Mauernriedtunnel ins Stocken geriet. Aus Unachtsamkeit fuhr er dem Skoda eines 60-jährigen Vorausfahrenden auf. Sowohl die Fahrzeugführer als auch die 23 Jahre alte Mitfahrerin des Verursachers wurden leicht verletzt, eine Behandlung in einer Klinik war nicht notwendig. Insgesamt entstand rund 11.000 Euro Sachschaden. Der Audi war nicht mehr fahrbereit, ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport.

Überlingen

Tasche aus Fahrradkorb gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Diebstahl am Samstag gegen 16 Uhr an der Überlinger Seepromenade ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Eine 71-Jährige war mit ihrem Rad unterwegs, als ein Unbekannter offenbar in ihren Fahrradkorb griff und ihren roten Rucksack daraus stahl. Personen, die die Tat beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Bermatingen

In Bäckerei randaliert - Zeugen gesucht

Ein bislang Unbekannter hat am Sonntagmorgen in einer Bäckerei in der Salemer Straße randaliert und eine Mitarbeiterin bedroht. Der Mann betrat den Verkaufsraum gegen 10.30 Uhr und trat ohne Vorankündigung die Verglasung der Verkaufstheke ein. Darüber hinaus zerstörte er eine Geldschale und warf Lebensmittel zu Boden. Bevor er in Richtung Bahnhof die Flucht ergriff, richtete er noch drohende Worte an die Mitarbeiterin. Trotz einer eingeleiteten Fahndung konnte der Mann von der Polizei nicht mehr angetroffen werden. Die Beamten schließt nicht aus, dass er mit einem Zug in Richtung Friedrichshafen davongefahren sein könnte. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an und werden vom Polizeirevier Überlingen geführt. Der Randalierer, der bei seiner Tat rund 2.000 Euro Sachschaden anrichtete, wird als etwa 180cm groß und zwischen 40 und 45 Jahre alt beschrieben. Er hatte kurze schwarze Haare und trug ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Jeans und eine schwarze Sonnenbrille. Hinweise zum Tatverdächtigen nehmen die Beamten unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Uhldingen-Mühlhofen

Nach Unfall auf der B 31 davongefahren - Zeugenaufruf

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 16.30 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Uhldingen-Mühlhofen ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise zu einem Unfallbeteiligten. Der bislang unbekannte Fahrer eines roten Kleinwagens fuhr auf die B 31 in Richtung Meersburg auf und nahm dabei einer 23-jährigen Mini-Lenkerin die Vorfahrt. Diese musste stark abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. Eine dahinterfahrende 36-Jährige erkannte die Gefahr nicht rechtzeitig und fuhr mit ihrem Hyundai wuchtig auf. Der Unfallverursacher soll kurz angehalten, dann aber die Flucht in Richtung Meersburg ergriffen haben. Insgesamt entstand beim Auffahrunfall Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen zum Unfall und dessen Verursacher aufgenommen. Hinterm Steuer des roten Kleinwagens, mutmaßlich Toyota mit Teilkennzeichen "FN-LU", saß ein Mann mit braunen Haaren. Hinweise zum Fahrer und dessen Wagen erbitten die Ermittler unter Tel. 07551/804-0.

Markdorf

Traktorfahrer schiebt mehrere Fahrzeuge ineinander

Bei einem Auffahrunfall am Sonntag gegen 18.45 Uhr in der Ravensburger Straße wurden mehrere Personen verletzt. Ein 16 Jahre alter Traktor-Fahrer war in Richtung Ravensburg unterwegs und übersah mutmaßlich aus Unachtsamkeit, dass der Verkehr vor ihm an der Kreuzung zur Zeppelinstraße an der roten Ampel zum Stehen gekommen war. Er fuhr wuchtig auf einen Skoda auf und schob durch die Wucht des Zusammenstoßes insgesamt drei Fahrzeuge vor ihm ineinander. Die Fahrer der Pkw und eine Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Rettungsdienste brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher kam mit dem Schrecken davon. Während an den Pkw, zwei Skoda und ein BMW, Gesamtsachschaden in Höhe von rund 23.000 Euro entstand, fällt dieser Deutz-Traktor gering aus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell