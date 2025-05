Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Mann tickt vor Diskothek aus und beleidigt Polizisten sowie Krankenhausmitarbeiter

Mit Anzeigen wegen Beleidigung muss ein 48-Jähriger rechnen, der sich am frühen Sonntagmorgen vor einer Diskothek in der Schubertstraße offenbar nicht mehr im Griff hatte. Sicherheitsmitarbeiter verständigten die Polizei, nachdem der deutlich Alkoholisierte laut herumschrie und für Unruhe sorgte. Auch gegenüber den Beamten rückte sich der 48-Jährige in kein besseres Licht und beleidigte die Einsatzkräfte. Als der Alkoholisierte über Schmerzen klagte und in ein Krankenhaus gebracht wurde, setzte er seine üble Tirade fort. Auch die Mitarbeiter, die er zu Gesicht bekam, bedachte er mit Beleidigungen. Der 48-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Baindt

In Leitplanke geprallt - zwei Leichtverletzte nach Unfall

Mit ihrem Mercedes-Vito ist am Sonntagmittag eine 36-Jährige auf der B 30 zwischen Enzisreute und Baindt im Bereich Sulpach ins Schleudern geraten und alleinbeteiligt in die Leitplanke geprallt. Grund für den Unfall dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein, in dessen Folge die Fahrerin die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Sowohl die 36-Jährige als auch eine Mitfahrerin klagten nach der Kollision über Schmerzen und wurden von einem Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Um den Mercedes, an dem Sachschaden von rund 15.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Wangen im Allgäu / Amtzell

Überholmanöver geht schief

Das Überholmanöver eines 29-jährigen Renault-Fahrers ist am frühen Montag auf der B 32 zwischen Wangen im Allgäu und Amtzell schiefgegangen und hat in einen Unfall gemündet. Gegen 3.30 Uhr wollte der 29-Jährige in Richtung Amtzell in einer langgezogenen Rechtskurve einen vorausfahrenden Lkw überholen und verlor dabei die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb der 29-Jährige zum Glück unverletzt, am Renault entstand wirtschaftlicher Totalschaden von schätzungsweise rund 6.000 Euro. Um den Unfallwagen kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Isny im Allgäu

Nach sexueller Belästigung in Polizeiarrest

Nach einer sexuellen Belästigung in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße musste ein unbelehrbarer Alkoholisierter die Nacht auf Montag in Polizeiarrest verbringen. Beamte des Polizeireviers Wangen im Allgäu wurden am Sonntagabend kurz vor 23 Uhr in die Gaststätte gerufen, nachdem der 39-Jährige einer 44-Jährigen auf das Gesäß geschlagen und in selbiges genkiffen hatte. Anstatt sich anschließend einsichtig über sein Fehlverhalten zu zeigen, pöbelte der Alkoholisierte andere Gäste an. Auch vom anschließenden Platzverweis, der ihm von den angerückten Polizisten ausgesprochen worden war, zeigte er sich unbeeindruckt, weshalb er die Beamten schließlich auf die Dienststelle begleiten musste. Den mit rund zwei Promille alkoholisierten 39-Jährigen erwarten nun eine Anzeige wegen sexueller Belästigung sowie die Gebühren der Übernachtung in der Arrestzelle.

Achberg / A 96

Bei Regen zu schnell unterwegs - drei Pkw in Unfall verwickelt

Weil er bei Regen zu schnell unterwegs war, hat am Sonntagabend ein 55-Jähriger auf der A96 bei Achberg die Kontrolle über seinen Pkw verloren und einen Unfall verursacht. Der VW-Fahrer geriet ins Schleudern, prallte gegen einen BMW und schließlich in die rechtsseitige Leitplanke. Ein nachfolgender VW-Fahrer konnte den umherfliegenden Fahrzeugteilen nicht mehr ausweichen und riss sich beim Überfahren dieser die Ölwanne auf. Insgesamt entstand ein Unfallschaden von schätzungsweise rund 90.000 Euro, die beteiligten Pkw mussten abgeschleppt werden. Für die Fahrer gingen die Kollisionen glücklicherweise glimpflich aus: alle blieben unverletzt und konnten noch vor Ort nach einer kurzen Untersuchung durch den Rettungsdienst entlassen werden. Auf den Unfallverursacher kommt ein Bußgeld zu.

