Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Sachbeschädigung an Pkw - Täterfestnahme

Mannheim (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 04.33 Uhr meldete sich ein Anwohner der Tullastraße beim Polizeinotruf. Er war kurz zuvor Zeuge einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug geworden und konnte eine genaue Beschreibung des Täters angeben. Eine Streifenwagenbesatzung konnte die Person vor Ort antreffen und kontrollieren. Der 21jährige Beschuldigte hatte zuvor zwei große Dellen in einen geparkten Renault Kangoo geschlagen und damit einen Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro verursacht. Bei dem Täter ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,26 Promille. Der junge Mann muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell