Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Fahrzeugbrand in der Seckenheimer Straße

Mannheim (ots)

Am Freitagmorgen, kurz nach 4 Uhr, geriet ein im Bereich der Seckenheimer Straße abgestelltes und noch kurz davor genutztes Fahrzeug (PKW Peugeot) im Bereich des Fahrerhauses/Motorraum in Vollbrand. Durch den Brand wurden keine weiteren Fahrzeuge oder angrenzende Häuser beschädigt. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand erfolgreich unter Kontrolle bringen und zeitnah löschen. Zum jetzigen Zeitpunkt geht man als Ursache des Brandes von einem technischen Defekt am PKW aus. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste eine Fachfirma zur Straßenreinigung und ein Abschleppunternehmen hinzugezogen werden. Beide Personen, welche zuvor sich im PKW befanden, konnten das Fahrzeug unbeschadet verlassen. An dem PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Aufgrund der Löscharbeiten musste der Verkehr der RNV für ca. 20 Minuten eingestellt werden.

