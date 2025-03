Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim, Rhein-Neckar Kreis: Verkehrsunfall mit Fahrrad, endet mit Hubschraubereinsatz

Sinsheim, Rhein-Neckar Kreis (ots)

Am 14.03.2025 gegen 17.00 Uhr befuhr eine Radfahrerin die Konrad-Adenauer-Straße in südliche Richtung. Die Radfahrerin stürzte alleinbeteiligt und verletzte sich. Ein Anwohner, der den Unfall beobachtet hatte, kam ihr sogleich zur Hilfe. Zunächst schien die Verunfallte nur eine Wunde an der Stirn zu haben, doch ihr Zustand verschlechterte sich rapide. Nach Eintreffen des Rettungswagens und ersten Untersuchungen des Notarztes, wurde vermutet das die Dame sich durch den Sturz innere Verletzungen zugezogen haben könnte. Deshalb wurde ein Rettungshubschrauber angefordert um die Verletzte schließlich in die Uniklinik zur weiteren Abklärung zu bringen.

