POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Verdächtige Person am Marktplatz kontrolliert

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Mittwochmorgen war in Heddesheim eine rücksichtslose Autofahrerin unterwegs und gefährdete einen 49-jährigen Autofahrer. Der 49-Jährige war gegen 9:15 Uhr auf der Viernheimer Straße von Heddesheim in Richtung Viernheim unterwegs. An der Einmündung zur Ringstraße ...

