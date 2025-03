Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: 30-Jähriger wegen gewerbsmäßigen Diebstahls und Computerbetrugs in Untersuchungshaft - Staatsanwaltschaft Heidelberg führt bundesweites Sammelverfahren

Sinsheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Bereits im Laufe des Sommers 2024 beschloss der nunmehr festgenommene Täter im gesamten Bundesgebiet Taschendiebstähle zu begehen und hierbei insbesondere EC-Karten zu erbeuten, mit denen er sodann missbräuchlich Bargeldabhebungen tätigte.

Nachdem der Beschuldigte bereits entsprechende Taten im Zuständigkeitsbereich der Staatsanwaltschaften Braunschweig, Bielefeld, Leipzig, Zwickau, Hannover und Bremen begangen hatte, entwendete er am 20.02.2025 in Sinsheim erneut einen Geldbeutel und verwendete die EC-Karte kurz darauf, um Bargeld in Höhe von 2.000 Euro abzuheben und dieses für sich zu behalten.

Das Amtsgericht Heidelberg erließ daraufhin auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg erstmals einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Täter. Seither wurde nach dem Beschuldigten gefahndet und er wurde am 13.03.2025 schließlich in Bamberg festgenommen und dort dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat nunmehr alle Verfahren wegen der früheren Taten angefordert und führt in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsbereich unbarer Zahlungsmittel des Polizeireviers Heidelberg-Mitte ein bundesweites Sammelverfahren gegen den 30-Jährigen. Die weiteren Ermittlungen konzentrieren sich insbesondere auf weitere bisher nicht bekannte Taten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell