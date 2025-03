Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Mannheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in der Mannheimer Innenstadt wurde ein Unfallbeteiligter leicht verletzt.

Ein 40-jähriger Mann war kurz vor 16 Uhr mit seinem Mercedes zunächst auf dem Parkring in Richtung Lindenhof unterwegs. In Höhe des Quadrats B 7 ordnete er sich auf dem Linksabbiegerstreifen ein, um seine Fahrt in die Gegenrichtung fortzusetzen. Dabei missachtete er die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt eines 42-jährigen Citroen-Fahrers, der auf dem Parkring in Richtung Kurpfalzbrücke unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Mercedes rückwärts auf den rechts liegenden Gehweg, der Citroën drehte sich um die eigene Achse uns blieb auf einer Sperrfläche am rechten Fahrbahnrand, entgegen der Fahrtrichtung, stehen.

Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Anschließend musste die Fahrbahn durch eine Fachfirma gereinigt werden.

Während der Unfallaufnahme, Abschleppmaßnahmen und Fahrbahnreinigung erfolgten kurzzeitige Verkehrssperrungen. Hierdurch ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Unfallermittlungen erfolgen durch die Unfallspezialisten der Verkehrspolizei Mannheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell