POL-MA: Mannheim: Von der Fahrbahn abgekommen und gegen zwei geparkte Auto gestoßen - erheblicher Sachschaden entstanden

Mannheim (ots) - Am Donnerstag kam es um kurz vor 20 Uhr zu einem Brand in der Mettlacher Straße. Nach aktuellem Ermittlungsstand entzündete sich aus bislang unbekannter Ursache Sperrmüll, welcher vor einem Haus abgestellt war. Durch die Flammen wurde die Fassade des Hauses in Mitleidenschaft gezogen und einige Fensterscheiben zerbarsten aufgrund der großen Hitze. Der Feuerwehr gelang es den Brand zu löschen. Wie ...

