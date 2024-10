LPI-EF: Geschwindigkeitsmessungen in Kölleda

Erfurt (ots) - In Erfurt wurde Mittwochmorgen ein Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Der 23-jährige Täter hatte sich gegen 06:30 Uhr an einem geparkten LKW in der der Werner-Uhlworm-Straße zu schaffen gemacht. Dort entfernte er zunächst eine provisorische Folie an der Seitenscheibe und gelangte so in das Fahrzeuginnere. Anschließend stahl er einen Akkuschrauber. Ein Zeuge erwischte den Dieb schließlich, woraufhin ...

mehr