LPI-EF: Einbruch in mehrere Autos

Erfurt (ots) - Dieser Jungenstreich hätte schlimm enden können. Mittwochnachmittag warfen drei Kinder einen Böller durch das Fenster einer Wohnung in Erfurt. Die 13-Jährigen waren in der Sofioter Straße unterwegs gewesen, als sie an einem offenen Fenster vorbeikamen. Einer der Jungs warf einen Böller in das Wohnzimmer der 74-jährigen Mieterin. Der Böller detonierte dort und verursachte Schäden an einem Teppich ...

